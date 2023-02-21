توضیحات سخنگوی شورای شهر تهران به چرایی عدم برگزاری جلسه علنی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم تشکیل جلسه شورای شهر تهران گفت: به دلیل اینکه ۸ تن از اعضای شورای شهر تهران در جلسه حاضر نشدند و جلسه به حد نصاب نرسیده جلسه هنوز برگزار نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در برخی اخبار غیررسمی اعلام شده که افراد غایب در جلسه امروز شورا به دلیل عدم دسترسی به ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در این جلسه شرکت نکرده‌اند گفت: اصلاً این موضوع درست نیست چرا که روز گذشته تمامی تبصره‌ها و ردیف‌های بوده به دست تمام اعضا رسیده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر جلسه شورا به حد نصاب نرسد آیا جلسه شورای شهر تهران برگزار می‌شود یا خیر گفت: در این خصوص رئیس یا نایب رئیس شورای شهر تصمیم می‌گیرند.

تا به این لحظه در جلسه امروز شورای شهر تهران مهدی اقراریان، ناصر امانی، مهدی بابایی، جعفر شربیانی، سید جعفر تشکر هاشمی، زهرا شمس‌احسان، مهدی عباسی، سوده نجفی، علی‌اصغر قائمی حضور پیدا نکردند.