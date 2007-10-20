تأثیر فعالیت های شهرداری در زیباسازی سیما و منظر شهری مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر دکترحجت اله ملاصالحی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: بهسازی و زیباسازی میادین، خیابانها و پیاده روها، نوسازی مبلمان شهری، پیاده راه سازی و اولویت بخشیدن به حرکت پیاده ها، ساماندهی تبلیغات محیطی شهر و طرح جامع نورپردازی شهر در شبها از مهمترین اقداماتی است که این سازمان در راستای وظیفه خود که زیبا ساختن شهر است انجام داده است.

وی که امروز در نشست خبری سازمان زیباسازی و در محل این سازمان سخن می گفت، تصریح کرد: در مورد بهسازی پیاده رو خیابان ولی عصر(عج) بحث های گوناگونی انجام شد ولی شهرداری با قاطعیت ایستاد و در نهایت آنرا تا پایان سال 85 به پایان رسانید و هم اکنون این مسیر ضمن بهسازی برای افراد ناتوان جسمی و حتی نابینایان مناسب است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: بهسازی پیاده رو خیابان ولی عصر(عج) مطابق استانداردهای دنیا در زمینه تردد معلولین و افراد ناتوان انجام شده و ایجاد سهولت در عبور ومرور این افراد در فیلم تهیه شده در این خصوص قابل مشاهده است و با اقداماتی از این دست است که می توانیم از شهروندان بخواهیم بیشتر از پیاده روی استفاده کنند.

دکتر ملاصالحی اولویت حرکت پیاده را در برنامه های شهرداری یادآور شد و در ادامه اظهار داشت: پیاده راه سازی کوچه مروی در تهران که شهرداری کف، جداره ها و حتی سقف برخی از نقاط را بهسازی کرد این محل قدیمی تهران را به دوران قدیم 100 سال قبل برگردانده و برای اولین بار کلیه تأسیسات زیربنایی در داخل کانال قرار گرفته است.

وی افزود: پیاده راه سازی خیابان سپه سالار تهران امنیت کاملی را جهت شهروندان و خانواده ها در این محور ایجاد کرده و با اقدامات شهرداری موتوسوارن امکان ورود به فضا را نداشته ضمن آنکه نورپردازی و مبلمان شهری ایجاد شده فضای زیبایی را به وجود آورده که رضایت شهروندان را نیز به دنبال داشته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی یادآور شد: طراحی مبلمان شهری و اجرای نورپردازی در معابر پیاده به صورتی است که علاوه بر زیبایی امنیت بیشتری را نیز برای عابرین به وجود آورده که در همین راستا پروژه های مقصودبیک، دارآباد، فرحزاد و ... از جمله اقداماتی است که سازمان آنها را دنبال می کند.

دکتر ملاصالحی در مورد پلهای عابر پیاده نیز تصریح کرد: جهت ایجاد ایمنی بیشتر برای عابرین پیاده، افزایش تعداد پلهای عابر معمولی و مکانیزه ، طبق مصوبات ستاد در نظرگرفته شده در معاونت ترافیک شهرداری دنبال می کنیم که به همین منظور در سال گذشته 100 پل عابر در شهر احداث شده که 20 دستگاه آن مکانیزه بوده و در سال جاری نیز 10 پل مکانیزه دیگر در نقاط تعیین شده ایجاد می گردد.

وی در ادامه پیرامون طرح ساماندهی تبلیغات شهری نیز خاطرنشان کرد: تا پایان شهریور 86 شهرداری مالک هیچیک از فضاهای تبلیغاتی نبوده که با اجرای این طرح ضمن ساماندهی این موضوع توزیع مناسب این فضاها در سطح شهر توسط این سازمان دنبال می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی به همکاری این سازمان با جهاددانشگاهی در این طرح اشاره کرد و افزود: با مطالعه انجام شده در این خصوص که 5/1 سال به طول انجامید، کلیه نقاط مورد نظر جهت ایجاد فضای تبلیغاتی مطابق استانداردهای ترافیکی و روز دنیا مشخص شده و ضمن بهسازی این فضاها و اصلاح آنها حتی در برخی از نقاط این فضاها کاهش نیز می یابد.

وی در ادامه گفت: بیشتر این فضاها در بزرگراه‌های همت، مدرس و صدر توزیع شده و بسیاری از بزرگراه ها و خیابانها فاقد فضاهای تبلیغی هستند که بطور مثال در بزرگراه همت 3200 متر فضای تبلیغی موجود است که این میزان به 1200 متر کاهش خواهد یافت.

حجت اله ملاصالحی به حمایت شهرداری تهران از تبلیغات فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: فضاهای ایجاد شده در پرتابل های تبلیغاتی سطح شهر تنها جهت این موضوع اختصاص یافته، ضمن آنکه تلویزون های شهری شهرداری نیز این نوع نبلیغات را به صورت رایگان پخش میکند و در مورد فضاها نیز حتی هزینه اجرا نیز به عهده این سازمان است.

وی در مورد دیگر نتایج طرح ساماندهی تبلیغات شهری تصریح کرد:علاوه بر خارج شدن این فضاها از دست چند شرکت محدود درآمد سازمان نیز در این زمینه با بیش از 2 برابر افزایش به رقم 30 میلیارد تومان رسیده که ناشی از انتقال درآمد این شرکت ها به شهرداری است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران درباره همکاری با سازمان میراث فرهنگی افزود:در تمامی پروژه هایی که همکاری این سازمان نیاز بوده نظیر کوچه مروی و میدان آزادی هماهنگی های لازم وجود دارد و در بهسازی میدان آزادی که ددر حدود 6 میلیارد تومان هزینه دارد نیاز به جسارت بوده که شهرداری به خوبی از عهده آن برآمده است.

وی یادآور شد: در این میدان به علت اهمال های صورت گرفته در زمان جشن 2500 ساله شاهنشاهی نیاز به بازسازی های اساسی وزیربنایی بوده و حتی در آبیاری فضای سبز آن نیز از آب شهری استفاده می شده که هیچکس از این موضوع اطلاع نداشته است.

ملاصالحی تأکید کرد:فضای این میدان و 4 جزیره آن به طور کامل بهسازی می گردد و ضمن طراحی جدید فضای سبز و مبلمان شهری، نورپردازی مناسبی نیز بر روی برج و میدان انجام می گردد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از بهسازی 1میلیون متر مربع از فضاهای شهری در سال گذشته خبر داد و افزود: حتی در مورد سقاخانه های احداث شده در شهر که مربوط به شهرداری نبوده و بدون استفاده شده بودند این سازمان با نصب تجهیزات لازم و بازسازی، استفاده از آنها را ممکن ساخت.

وی همچنین افزود: بهسازی 12 میدان اصلی و ورودی شهر نظیر میدان قزوین، نورپردازی 34 میدان شهر، بهسازی پیاده رو خیابان انقلاب و افزایش تعداد سرویس های بهداشتی مکانیزه از جمله اقداماتی است که شهرداری تهران آنها را در حوزه زیباسازی و خدمالت شهری دنبال می کند.