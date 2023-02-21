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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

استاندار سمنان:

اشتغال رکن اصلی کاهش اعتیاد در روستاهای استان سمنان است

اشتغال رکن اصلی کاهش اعتیاد در روستاهای استان سمنان است

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه طرح یاری‌گران زندگی در روستای استان با هدف کاهش اعتیاد برگزار می‌شود، گفت: اشتغال به مثابه رکن اصلی کاهش اعتیاد در روستاها، ذیل طرح دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در مراسم افتتاح طرح یاریگران زندگی در روستاهای استان سمنان که به میزبانی سالن ورزشی روستای خیرآباد سمنان همزمان با پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، تاکید کرد: در نوع تهاجم فرهنگی، مدت حمله تدریجی و نامعلوم بوده و تلفات این نوع جنگ، اخلاقی و دینی است.

وی افزود: همه ما باید در جهت مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا گام برداریم، طرح یاری گران زندگی در این حوزه طرحی بسیار موفق خواهد بود.

استاندار سمنان بیان کرد: نقش روحانیت، دهیاران، اعضای شورای اسلامی، بهورزان، نیروی انتظامی، بسیج، موثران در روستاها در بحث مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا بسیار تأثیر گذار است.

هاشمی با بیان اینکه ابتلاء به مصرف مواد مخدر و اعتیاد، به صورت تدریجی و پنهان صورت می‌گیرد، لذا باید بسیار هوشیار باشیم، تاکید کرد: امروز عملیات اجرایی طرح یاری گران زندگی در روستاها در استان آغاز خواهد شد؛ به امید روزی که روستاها عاری از مواد مخدر باشند.

وی با اشاره به اقداماتی که در قالب ارائه تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی در استان سمنان انجام شده و سبب ارتقای شغلی جوانان روستاهای استان نیز شده است، افزود: توجه به ایجاد اشتغال و تولید پول و ثروت در سطح روستاها برای کاهش تقاضا و مبارزه با مواد مخدر، نقش تعیین کننده‌ای دارد لذا توجه ویژه ای به این موضوع شده است.

کد مطلب 5714388

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