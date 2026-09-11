حقوق کارکنان اداره کار اردکان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، مصطفی پوردهقان، در نشست با سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت کارکنان این وزارتخانه تأکید کرد.

پوردهقان با بیان اینکه وضعیت منابع انسانی در مجموعه‌های دولتی مطلوب نیست، اظهار کرد: کارکنان از نظر دریافتی، مسائل مالی و معنوی و همچنین جایگاه سازمانی با مشکلاتی مواجه هستند و لازم است دولت و مجلس نگاه ویژه‌ای به کارکنان دولت داشته باشند.

وی حفظ شأن و حرمت کارکنان را ضروری دانست و افزود: در کنار توجه به مسائل معیشتی و رفاهی، حفظ جایگاه و حرمت کارمندان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم اردکان با اشاره به شرایط حوزه کارگری این شهرستان گفت: به واسطه ظرفیت‌های صنعتی اردکان، دریافتی برخی کارگران مناسب است، اما کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود حجم بالای کار و مراجعات، از دریافتی پایین‌تری برخوردارند.

وی ادامه داد: کارکنان اداره کار با وجود مسئولیت‌ها و حجم بالای مراجعات، در زمره نیروهای دارای سطوح پایین حقوقی قرار دارند و این موضوع نیازمند توجه در سیاست‌گذاری‌های منابع انسانی است.

پوردهقان همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع اردکان در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: صنایع شهرستان در این حوزه همراه هستند و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی جامعه کار و تولید استفاده کرد.

وی درباره مجموعه ورزشی کارگران اردکان نیز گفت: این مجموعه حدود ۱۸ سال است که نیازمند توجه و تکمیل بوده و باید برای تعیین تکلیف و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های آن اقدام شود.

نماینده اردکان با اشاره به وجود استخر و سالن چندمنظوره در این مجموعه، خواستار تکمیل بخش‌های باقی‌مانده از جمله استراحتگاه و زمین چمن مصنوعی شد و افزود: با توجه به ظرفیت صنعتی اردکان و جامعه بزرگ کارگری شهرستان، تکمیل و تجهیز این مجموعه می‌تواند در ارتقای نشاط و سلامت جامعه کار و تولید مؤثر باشد.