تعامل با شورای تبلیغات اسلامی برای اجرای منسجم برنامه های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر جمعه در دیدار حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب انصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، اظهار کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی، انقلابی و اجتماعی نیازمند انسجام و همدلی میان مجموعههای مختلف است.
وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف و اجرای برنامههای ملی و مذهبی نقش مؤثری دارد و تعامل میان استانداری و این شورا در استان مطلوب است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیتهای این شورا در مناسبتهای مختلف، گفت: اصل در اجرای برنامهها توجه به قاطبه مردم و فراهم کردن زمینه تقویت انسجام و همدلی در جامعه است و دستگاههای فرهنگی و اجرایی باید در این مسیر در کنار یکدیگر حرکت کنند.
رحمانی با تقدیر از عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، بهویژه در مدیریت و ساماندهی اجتماعات حماسی شبانه طی ۱۹۴ شب گذشته، بیان کرد: تلاش میکنیم تعامل و همکاری میان استانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای اجرای بهتر برنامهها بیش از گذشته تقویت شود.
وی همچنین وضعیت ساختمان اداری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان را نامناسب دانست و افزود: ساختمان فعلی از بناهای قدیمی و فرسوده استان است و باید برای تعیین تکلیف آن اقدام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مقرر شد امکان مرمت و بازسازی ساختمان موجود یا تخریب و احداث مجدد آن بررسی و بر اساس نتیجه بررسیها، اقدامات لازم برای ساماندهی این مجموعه انجام شود.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب انصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، با قدردانی از حمایتهای استاندار، گزارشی از فعالیتها و برنامههای این شورا ارائه کرد.
وی با اشاره به افزایش توجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ظرفیت استانها، گفت: بخشی از برنامهها با مشارکت استانداران و مسئولان استانی دنبال میشود و تلاش شده است از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شخصیتهای علمی و فرهنگی برای برگزاری منسجمتر مناسبتها استفاده شود.
عرب انصاری همچنین از اجرای طرح «بزرگداشت دولتمردان شهید» خبر داد و افزود: این طرح با هدف معرفی شهدای دولت و تبیین نقش و خدمات آنان طراحی و با استقبال دولت و مردم همراه شد.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به نقش این شورا در مناسبتهای ملی و مذهبی، ادامه داد: در مواجهه با برخی مسائل و چالشهای اجتماعی نیز تلاش شده است زمینه گفتوگو و تعامل میان مسئولان و گروههای مختلف فراهم شود.
وی با بیان اینکه تعامل شورا با دولت، وزارت کشور و سایر دستگاهها ادامه دارد، گفت: همکاریهای مناسبی در این زمینه شکل گرفته و مسائل و درخواستهای شورا نیز با همراهی مسئولان مربوطه پیگیری میشود.
در پایان این دیدار بر تداوم همکاری استانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد برای تقویت برنامههای فرهنگی، اجتماعی، انقلابی و مذهبی تأکید شد.
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