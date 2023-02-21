پاسخ دانشگاه پیام نور به اعتراض اساتید/ قطع همکاری حتمی است

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور در پاسخ به خبر مهر درباره اعتراض اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برای عدم تمدید قرارداد همکاری با ایشان طی سال آینده اعلام کرد:

«احتراماً پیرو اعتراض برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برای عدم تمدید قرارداد همکاری با ایشان طی سال آینده به استحضار می رساند، معدل پایین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تحصیل در دانشگاه های غیر دولتی و نواقص آموزشی پژوهشی پرونده های علمی برخی اعضای هیات علمی، دلیل قطع همکاری این عزیزان با دانشگاه است.

طبق اعلام سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور؛ بر اساس تاکید رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم (استناد به خبر ۵۷۰۹۰۱۴ مندرج در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ خبرگزاری مهر)، دانشگاه ها می توانند طبق قانون ارزیابی داشته و در هیات اجرایی جذب در این خصوص تصمیم گیری کنند که آیا قرار داد اعضای هیات علمی تمدید شود یا خیر.

لذا با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم هیات عالی جذب دانشگاه و همچنین تائید هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این دسته از همکاران علمی دانشگاه به دلیل وجود نقاط ضعف جدی در پرونده جذب نظیر؛ معدل پایین در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛ تحصیل برخی از این عزیزان در دانشگاه های غیر دولتی و همچنین پایین بودن شرایط علمی، موفق به احراز عضویت هیئت علمی پیمانی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نشده اند.

لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور علیرغم وجود این موارد، در ابتدای دولت سیزدهم در جهت حل مشکلات این افراد بدون داشتن هیچ گونه قراردادی با دانشگاه تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت حقوق ایشان بر اساس قرارداد سال ۱۳۹۹ این عزیزان اقدام نموده است. اما با توجه به شرایط بودجه ای و محدودیت اعتبارات و نیز قوانین مصوب هیات مرکزی جذب مبنی بر عدم احراز صلاحیت این عزیزان، لغو قرارداد آنها در پایان سال جاری مصوب گردیده و اجرا خواهد شد.»

به گزارش مهر، ۱۲۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به اعلام قطع همکاری دانشگاه با آنها در نامه ای اعتراض خود را اعلام کردند که متن این نامه را می توانید در خبری تحت عنوان اعتراض اساتید دانشگاه پیام نور به قطع همکاری دانشگاه با آنها بخوانید.