محمدهادی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصحاب رسانه استان کرمانشاه بیش از ۷۰۰ اثر را برای شرکت در ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که مورد داوری قرار گرفت.

وی افزود: اختتامیه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه همزمان با جشن اعیاد شعبانیه، ساعت ۱۰ صبح در روز یکشنبه هفتم اسفندماه در مرکز همایش دانشگاه صنعتی کرمانشاه واقع در بزرگراه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: قالب آثار جشنواره امسال شامل؛ گزارش خبری، گزارش تحقیقی و تحلیلی، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ، ویدئو، مستند و پادکست بود.

صحرایی محورهای جشنواره را شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» جهاد تبیین پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، بیانیه گام دوم انقلاب، مکتب شهید سلیمانی، عملیات مرصاد و روز ملی کرمانشاه، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، امید و نشاط آفرینی خانواده، جامعه و فرزند آوری و سبک زندگی ایرانی اسلامی عنوان کرد.