محمدباقر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص فراخوان نهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر در کرمانشاه اظهار کرد: این جشنواره از جمله مهمترین رویدادهای رسانهای استان است که هر سال با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت جریان امید و نشاط در جامعه و همچنین ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای برگزار میشود.
وی با اشاره به قالبهای متنوع جشنواره گفت: آثار ارسالی میتوانند در قالب گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و همچنین پادکست ارائه شوند.
به گفته عباسی، این تنوع قالبها فرصتی ویژه برای فعالان رسانهای استان فراهم کرده تا متناسب با توانمندیهای خود در جشنواره شرکت کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با تشریح محورهای جشنواره تصریح کرد: امسال محور ویژه جشنواره «روایت پیشرفت» تعیین شده است و در کنار آن، موضوعات دیگری همچون شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام، امید و نشاطآفرینی، خانواده و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و همچنین مجاهدتها در جنگ آمریکا و رژیمصهیونیستی علیه ایران مورد توجه قرار گرفتهاند.
عباسی ادامه داد: شرکتکنندگان میتوانند حداکثر در سه قالب و پنج محور آثار خود را ارسال کنند و این محدودیتها با هدف تمرکز بیشتر بر کیفیت آثار در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه جشنواره ابوذر در استان کرمانشاه صرفاً ویژه اصحاب رسانه این استان است، گفت: آثار ارسالی از سایر استانها در داوری مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و هدف اصلی ما حمایت از توانمندیهای رسانهای بومی و ایجاد فضای رقابتی سازنده در داخل استان است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مهلت ارسال آثار بیان کرد: علاقهمندان و اهالی رسانه فرصت دارند تا پنجم آذرماه سال ۱۴۰۴ آثار خود را به دبیرخانه جشنواره رسانهای ابوذر به نشانی https://mykermanshah.com/
ارسال کنند و پس از ارزیابی و داوری آثار، برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.
نظر شما