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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

معاون هواشناسی گلستان:

تندباد با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گرگان را درنوردید

تندباد با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گرگان را درنوردید

گرگان- معاون اداره کل هواشناسی گلستان گفت: تندبادی با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گرگان را درنوردید و به سبب همراه شدن با گرد و خاک برای دقایقی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.

محمد کردجزیی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ظهر امروز (سه شنبه) تندبادی با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گرگان را درنوردید و به سبب همراه شدن با گرد و خاک برای دقایقی مشکلاتی را برای اهالی مرکز استان به وجود آورد.

معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی گلستان افزود: با ورود جریانات گرم جنوبی از ظهر امروز سه شنبه ورزش باد در اکثر نقاط استان گلستان را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: بر اثر این رخداد جوی دریای خزر مواج و ارتفاع موج در مناطق فراساحلی به ۱.۵ متر خواهد رسید.

کردجزی به صیادان توصیه کرد در مدت زمان فعالیت این سامانه از حضور در خزر پرهیز کنند.

گفتنی است بیش از دو هزار قایق موتوری در استان گلستان به امر ماهیگیری مشغول هستند.

کد مطلب 5714521

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