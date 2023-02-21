اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکلات پایانه مرزی نوردوز

به گزارش خبرنگار مهر، اروجعلی علیزاده ظهر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار آذربایجان شرقی از گمرک و پایانه مرزی نوردوز با اشاره به افتتاح سامانه ایکس‌ری در مرز نوردوز، گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکلات این پایانه در نظر گرفته‌ایم.

مدیر پایانه نوردوز هم این پایانه مرزی را یکی از فعال‌ترین پایانه‌های کشور با تردد روزانه ۳۰۰ دستگاه کامیون و ۸۰۰ دستگاه مسافری اعلام کرد و گفت: تردد مسافر از این پایانه روزانه تا ۱۵۰۰ نفر نیز می‌رسد.

بایبوردی افزود: امسال حدود ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه، دوربین‌های نظارتی و پست پلیس مرزی در محدوده سامانه ایکس‌ری هزینه شده است.

ایجاد پارکینگ کامیون‌های باری در شهر سیه‌رود

فرماندار جلفا نیز در این جلسه با اشاره به چهارمین حضور استاندار آذربایجان شرقی در گمرک و پایانه نوردوز، گفت: اتفاقات در این منطقه روند رو به رشد و توسعه‌ای دارد.

اسمعیل عطاپور با اشاره به ایجاد پارکینگ کامیون‌های باری در شهر سیه‌رود که کمک بزرگی به کاهش ترافیک در نوردوز کرده است، افزود: مقرر شده پایانه نوردوز منطقه‌بندی شود تا خودروهای باری و مسافری با آرایش قابل قبولی تردد کنند.

صادرات ۷۳ میلیون دلاری از نوردوز

مدیر گمرک نوردوز نیز میزان صادرات سال جاری از این نقطه مرزی را ۷۳ میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته برادری، امسال بیش از ۲۶۶ هزار مسافر از گمرک نوردوز تردد کرده‌اند و اگر میزان تجارت چمدانی را نیز حساب کنیم ارزش صادرات از این پایانه مرزی در سال جاری به بیش از شش میلیون دلار می‌رسد.