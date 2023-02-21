به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اهر اظهار داشت: نقش شهدا و ایثارگران در رشد و بالندگی ایران اسلامی بی‌بدیل است.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را سرمایه‌گذاری برای آینده نظام و انقلاب عنوان کرد و افزود: در سایه نهادینه شدن این فرهنگ ارزشی در بطن جامعه، بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی کشور قابل‌حل است.

فرماندار اهر بابیان اینکه انتقال آموزه‌های دوران هشت سال دفاع مقدس به جوانان، نوجوانان و قشری که جنگ تحمیلی را تجربه نکرده‌اند ضرورت دارد، تصریح کرد: باید با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین نسل جدید را با فرهنگ ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی‌های شهدا و ایثارگران آشنا سازیم.

غنی‌زاده از برگزاری همایش بزرگداشت روز جانباز در این شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت بزرگداشت روز جانباز، همایش گردهمایی جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس در شهرستان اهر برگزار می‌شود.

در این نشست مباحثی پیرامون بزرگداشت روز جانباز و ۲۲ اسفند، روز شهدا مطرح و برنامه‌های اجرایی تدوین شد.

فرهنگ ایثار و شهادت عاملی اثرگذار در اعتلای انقلاب است

همچنین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر نیز در این جلسه فرهنگ ایثار و شهادت را عاملی اثرگذار در اعتلای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

مصطفی معصوم‌زاده اظهار کرد: به‌رغم همه توطئه‌ها و ترفندهای استکبار جهانی، فرهنگ ایثار و شهادت به بقا و تداوم انقلاب و نظام کمک شایانی کرده است.

وی با قدرانی از تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران یک اقدام اساسی جهت ادای دین به آن‌ها است.

معصوم‌زاده در ادامه به بیان برنامه‌های این بنیاد جهت بزرگداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز پرداخت و اظهار کرد: جانبازان نماد ایثار و استقامت هستند و باید مورد تکریم قرار گیرند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گرامیداشت ۲۲ اسفند، روز شهدا نیز گفت: اقتدار و پیشرفت روزافزون نظام، مرهون خون پاک و مطهر شهدا است و بایستی یاد و خاطره آن‌ها همواره در جامعه جاری و ساری باشد.

برگزاری همایش جانبازان، دیدار با اسوه‌های صبر و پایداری، کاشت نهال به نام و یاد شهدا و برگزاری مراسم روز بزرگداشت شهدا از اهم مصوبات این نشست بود.