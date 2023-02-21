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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

فرماندار اهر:

همایش بزرگداشت روز جانباز در اهر برگزار می‌شود

همایش بزرگداشت روز جانباز در اهر برگزار می‌شود

اهر- فرماندار اهر با بیان اینکه روحیه ایثار و ازخودگذشتگی عاملی برای توسعه و پیشرفت کشور است، گفت: همایش بزرگداشت روز جانباز در اهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اهر اظهار داشت: نقش شهدا و ایثارگران در رشد و بالندگی ایران اسلامی بی‌بدیل است.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را سرمایه‌گذاری برای آینده نظام و انقلاب عنوان کرد و افزود: در سایه نهادینه شدن این فرهنگ ارزشی در بطن جامعه، بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی کشور قابل‌حل است.

فرماندار اهر بابیان اینکه انتقال آموزه‌های دوران هشت سال دفاع مقدس به جوانان، نوجوانان و قشری که جنگ تحمیلی را تجربه نکرده‌اند ضرورت دارد، تصریح کرد: باید با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین نسل جدید را با فرهنگ ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی‌های شهدا و ایثارگران آشنا سازیم.

غنی‌زاده از برگزاری همایش بزرگداشت روز جانباز در این شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت بزرگداشت روز جانباز، همایش گردهمایی جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس در شهرستان اهر برگزار می‌شود.

همایش بزرگداشت روز جانباز در اهر برگزار می‌شود

در این نشست مباحثی پیرامون بزرگداشت روز جانباز و ۲۲ اسفند، روز شهدا مطرح و برنامه‌های اجرایی تدوین شد.

فرهنگ ایثار و شهادت عاملی اثرگذار در اعتلای انقلاب است

همچنین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر نیز در این جلسه فرهنگ ایثار و شهادت را عاملی اثرگذار در اعتلای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

مصطفی معصوم‌زاده اظهار کرد: به‌رغم همه توطئه‌ها و ترفندهای استکبار جهانی، فرهنگ ایثار و شهادت به بقا و تداوم انقلاب و نظام کمک شایانی کرده است.

وی با قدرانی از تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و ایثارگران یک اقدام اساسی جهت ادای دین به آن‌ها است.

همایش بزرگداشت روز جانباز در اهر برگزار می‌شود

معصوم‌زاده در ادامه به بیان برنامه‌های این بنیاد جهت بزرگداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز پرداخت و اظهار کرد: جانبازان نماد ایثار و استقامت هستند و باید مورد تکریم قرار گیرند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گرامیداشت ۲۲ اسفند، روز شهدا نیز گفت: اقتدار و پیشرفت روزافزون نظام، مرهون خون پاک و مطهر شهدا است و بایستی یاد و خاطره آن‌ها همواره در جامعه جاری و ساری باشد.

برگزاری همایش جانبازان، دیدار با اسوه‌های صبر و پایداری، کاشت نهال به نام و یاد شهدا و برگزاری مراسم روز بزرگداشت شهدا از اهم مصوبات این نشست بود.

کد مطلب 5714612

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