تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید تا روز پنجشنبه در اردبیل

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا روز پنجشنبه هفته جاری وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان اردبیل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توجه به هشدار سطح زرد شماره ۴۶ و ۴۷ مرکز پیش بینی استان اردبیل توصیه می‌شود، افزود: سرعت وزش باد به ویژه طی امروز و امشب در برخی از مناطق تند تا شدید همراه با گرد و خاک محلی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: از ظهر پنجشنبه با تغییر جهت جریانات هوا و گذر امواج ناپایدار از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، کاهش محسوس دما و بارش‌های خفیف باران و برف خواهیم بود.

محمدی با بیان اینکه این ناپایداری‌ها تا روز یکشنبه هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت، گفت: خیزش گردوخاک، آسیب به بعضی از تجهیزات شهری و برون شهری، خسارت به سازه‌های موقتی و گلخانه‌ها و احتمال اختلال در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل به دلیل رخداد باد جانبی دور از انتظار نیست.

وی افزود: به مردم و مهندسین توصیه می‌شود از انجام عملیات عمرانی و ساختمانی در فضای باز خودداری کنند و تقویت و محافظت از سازه‌های موقتی و آسیب پذیر در برابر باد را در دستور کار خود قرار دهند.