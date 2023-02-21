  1. جامعه
  2. شهری
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای پایتخت در مرز پاکی قرار گرفت

هوای پایتخت در مرز پاکی قرار گرفت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۵۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۵۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۸۵ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۷۳ روز هوای قابل قبول، ۱۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها سه روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت‌نشینان ۲۲۷ روز هوای قابل قبول، ۱۰۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5714735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها