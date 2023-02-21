کارخانه بی خطرسازی زباله های عفونی در ساری احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه پسماند استان درباره ساخت کارخانه بیوگاز چالوس گفت: کارخانه بیوگاز چالوس در صورت احداث، ظرفیت پذیرش زباله‌های شهرستان چالوس و عباس‌آباد تا میزان ۲۰۰ تن را دارد.



معاون امور عمرانی استانداری مازندران، موافقت ساخت کارخانه بیوگاز چالوس را منوط به نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان دانست.



وی همچنین در دستور کار دیگر جلسه، درباره بی خطرسازی زباله‌های بیمارستانی با توجه به توضیحات سازمان پسماند و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اعلام کرد که بی خطر سازی زباله‌های عفونی مطابق با روند قبلی، ادامه پیدا کند، ضمن اینکه کارگروه با پیشنهاد احداث کارخانه بی خطرسازی در کنار محل نیروگاه زباله‌سوز ساری نیز موافقت کرد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان خواست تا نسبت به وضعیت نخاله‌های ساختمانی در شهرستان‌های سیمرغ، جویبار، فریدونکنار و سوادکوه در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری کند.



وی همچنین از نماینده پارک علم و فناوری مازندران خواست تا در خصوص چگونگی و نحوه بازیافت نخاله‌های ساختمانی و تبدیل آنها به مواد جدید، تحقیق و نتیجه آن را به معاونت عمرانی اعلام کنند.



علیخانی خواستار استمرار فعالیت‌های مربوط به نهضت مازندران پاک شد و اعلام کرد که اقدامات یکباره و مقطعی پاسخ نمی‌دهد و باید همیشگی باشد.



معاون عمرانی استاندار مازندران درباره محل دپوی زباله در محدوده سد هراز با عمر ۳۰ ساله و ضرورت انتخاب محل جدید با توجه به وجود سد در حال احداث هراز، تصریح کرد: پاساکش یکی از گزینه‌ها بود که با آن مخالفت شد به این دلیل که عمارت دوم ایجاد می‌شود و متأسفانه امکان دپوی زباله در منان تپه هم نیست.