۳ کشته و ۲۱۳ زخمی براثر دو زلزله جدید در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «سلیمان صویلو» وزیر کشور ترکیه از کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۲۱۳ نفر دیگر درپی دو زلزله جدید در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، صویلو همچنین افزود که تیم‌های امداد و نجات مشغول جستجوی افرادی هستند که در سه منطقه در ایالت هاتای زیر آوار مانده اند.

وزیر کشور ترکیه در عین حال گفت که در پی این دو زلزله جدید در هاتای که در ۱۰ کشور احساس گردید، ۲۶ پس لرزه نیز به وقوع پیوسته است.

در همین حال، مدیریت دفاع شهری سوریه هم در آماری غیرنهایی از زخمی شدن ۱۳۰ نفر درپی وقوع دو زلزله در استان هاتای خبر داد.

لازم به ذکر است که دو زلزله به بزرگی ۶.۳ و ۵.۸ ریشتر شامگاه دوشنبه جنوب ترکیه را به لرزه درآورد.