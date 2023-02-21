آورده مددجویان استان سمنان برای مسکن به ۱۵ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب سه شنبه در جلسه شورای مسکن به میزبانی کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه با همراهی خیران و نیکوکاران برای مرمت، بازسازی منازل و خانه دار شدن مددجویان تلاش می‌شود، ابراز داشت: ساخت واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه از جمله تلاش‌های دولت رئیسی کمک به خانه دار شدن مردم در طرحی به نام نهضت ملی مسکن است، افزود: این مهم برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان در دست پیگیری و ساخت مسکن برای متقاضیان آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه در طرح نهضت ملی بالغ بر دو هزار و ۹۰۰ مددجو در استان ثبت نام کردند، ابراز داشت: با حمایت کمیته امداد به پرونده این افراد در طرح نهضت ملی مسکن رسیدگی می‌شود.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه از این تعداد متقاضی ۵۸۲ نفر ثبت نام خود را با افتتاح حساب در بانک‌های عامل قطعی کردند، تصریح کرد: با این حساب سهم آورده مددجویان استان سمنان برای طرح نهضت ملی مسکن به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: خیران و نیکوکاران استان سمنان می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم در این کار خیر سهیم شوند و به خانه دار شدن مددجویان نیازمند کمک کنند.