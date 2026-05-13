به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با موضوع مسکن تامین مسکن را کاهش بار مالی خانوارهای تحت پوشش عنوان کرد و افزود: در این راستا قراردادهای همکاری با مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن منعقد شده است.

وی با اشاره به همراهی بسیج سازندگی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در این مسیر پر خیر و برکت، ادامه داد: مجموع این همکاری ها منجر به تعریف پروژه های ساختمانی برای تهیه منزل مسکونی مددجویان شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه در ازای هر واحد مسکونی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تخصیص یافته است، توضیح داد: بخش دیگری از هزینه ها از آورده مددجویان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و همراهی خیران تامین می شود.

ذوالفقاری تامین مسکن را مولفه کلیدی برای توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان دانست و اضافه کرد: به همین منظور خانه دار شدن ۶۴۹ خانوار تحت پوشش تا پایان سال جاری هدف گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خیران در تامین مصالح به ساخت این پروژه ها کمک می کنند، افزود: کمک به تسریع تکمیل این واحدها بستر ساز بهبود شاخص توسعه انسانی و اقتصادی و تامین کننده امنیت پایدار مددجویان است.