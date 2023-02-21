اجرای رزمایش نهضت پاکسازی شهرها در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی انگوران عصر سه شنبه در رزمایش نهضت پاکسازی اجرای طرح پسماند نکا، ظهر امروز با بیان اینکه طرح پاکسازی معابر، سواحل و رودخانه‌های مازندران از منویات استاندار مازندران و معاون عمرانی است، اظهار کرد: همه شهرداران مازندران برای آماده سازی شهرها و فضا سازی مناسب برای استقبال از مسافران نوروزی پای کارآمدند و در این ماه مکلف به اجرای شیوه نامه هستند.

مهدی انگوران با اشاره به اینکه همه شهرداران نهضت پاکسازی اجرای طرح پسماند را باید جدی بگیرند، افزود: هر شهرداری این طرح را با عناوین و ساختار شهری خودشان اجرا می‌کنند که از برنامه‌های شهرداران استقبال می‌کنیم و هدف اجرای اهداف و برنامه‌های ابلاغی است.

وی از شهرداران خواست تا با توجه به اینکه ایجاد فضای سبز یکی از اهداف این طرح است، یادآورشد: در آستانه هفته درختکاری قرار داریم و انتظار می‌رود تا همه دستگاه‌های متولی و شهرداران برای اجرای این نهضت گام بلند بردارند.

انگوران از پیشرو بودن شهرداری نکا در اجرای این طرح و رضایت معاون عمرانی استاندار مازندران از اقدامات این شهردار خبر داد و تصریح کرد: یکی از امتیازهای که شهردار نکا را در اجرای این طرح برای مازندران سرسبز برجسته کرد، داشتن سلیقه در اجرای طرح می‌باشد که از نوآوری خوبی برخوردار است.

پاکسازی پسماند در نکا محله بندی شد

شهردار نکا نیز در این رزمایش با بیان اینکه نهضت پاکسازی اجرای طرح پسماند در نکا را به صورت محله محوری و با عنوان قدم به قدم در محله اجرا می‌شود، اظهار کرد: به جای اجرای این طرح در سطح همه شهر، نکا محله بندی شد تا به صورت کامل نواقص یک محله رفع شود تا وارد محله دیگر شویم.

خلیلی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح، شهر پاکیزه و مردم بانشاط است، گفت: با بسیج همه امکانات و نیروها، مشکلات محله را رفع و در پایان‌، با حضور مردم جشن برگزار و برنامه فرهنگی اجرا شد.

وی از ایجاد روشنایی، لکه گیری آسفالت، فضا و زیباسازی در هر محله خبرداد و خاطرنشان کرد: این طرح با بکار گیری پرسنل شهرداری، دستگاه‌ها، بسیج و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود و باتوجه به اینکه در آستانه سال نو و ورود مسافران قرار داریم، اهداف ستاد استقبال نوروزی نیز در این طرح پیاده سازی می‌شود.

شهردار نکا تصریح کرد: همچنین طرح تفکیک زباله از مبدا نیز به در نکا امروز آغاز شد.