ظرفیت شیلات در توسعه استان اردبیل نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیرکل شیلات استان اردبیل اظهار کرد: در زمینه توسعه صنعت آبزی پروری نیاز به کارهای اساسی داریم که البته در این راستا اقداماتی آغاز شده و باید با شتاب بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع شیلات و اجرای طرحهای مرتبط با پرورش آبزیان از نیازهای جدی استان هست و شیلات باید با توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی و با استفاده از فناوریهای نوین، زمینه بهرهمندی بیشتر از تولیدات خود را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه نمیتوان در فرایند توسعه استان حوزه کشاورزی و شیلات را نادیده گرفت، گفت: جذب اعتبارات ملی به منظور تکمیل و تجهیز ساختمان اداره کل شیلات، حل مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی، ساختمان اداری و تأمین اعتبارات لازم برای این اداره کل در دستور کار است.
در این دیدار مدیرکل شیلات استان اردبیل نیز با اشاره به مشکلات ساختاری شیلات در حوزه نیروی انسانی با قدردانی از استانداری در حمایت و اولویت بخشی به تولید آبزیان، تحقق اهداف و برنامههای شیلات را متأثر از توجه و عنایت ویژه استاندار اعلام کرد.
محمد الهبخش گفت: بی شک حمایتهای استانداری چشمانداز روشنی در حوزه تولید آبزیان را در پی خواهد داشت و باعث دلگرمی مجموعه شیلات استان خواهد بود.
مدیرکل شیلات استان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد پستهای سازمانی این اداره کل بلا تصدی است، افزود: امیدواریم هرچه سریعتر با حمایتهای استانداری خلأ نیروی انسانی در این اداره کل مرتفع شود.
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