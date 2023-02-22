تأمین علوفه برای دام عشایر و دامداران در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلشنی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: همه دامداران، عشایر و کوچنده تحت پوشش سازمان بهبود تولیدات امور دامی جهاد کشاورزی قرار دارند و به آنها خدمات رسانی میشود.
وی با اشاره به اینکه تأمین علوفه، سبوس و جو برای دام عشایر و دامداران در اولویت است، افزود: تقویت زیرساختهای دامداری برای عشایر، دامداران و کوچنده در گیلان همیشه مورد توجه بوده است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تعاونیهای دامداران حلقه واصله ما با دامداران و عشایر تلقی میشود، گفت: برای تقویت بنیه مالی و سرمایه در گردش به عشایر تسهیلات کم بهره اعطا میشود.
گلشنی با بیان اینکه دامداران و عشایر مورد حمایت ویژه دولت قرار دارند، اضافه کرد: خرید دام پرواربندی شده، ساماندهی امور دام و همچنین بسترسازی برای تهیه علوم مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
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