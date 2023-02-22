یکپارچه سازی طرح کلان برنج نقشه راه تأمین امنیت غذایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حسینی ظهر چهارشنبه در گردهمایی ملی بررسی پروژه‌های تحقیقاتی طرح کلان ارتقای کمی و کیفی بهره وری تولید برنج در رشت، اظهار کرد: این گردهمایی در بخش‌های مختلف و به صورت کمیته‌های تخصصی برگزار می‌شود تا بتوانیم نتیجه مثبتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برنج از محصولات مهم و اساسی در سبد خانوار است، افزود: مصرف بالای سرانه برنج در کشور ایجاب می‌کند که برای تأمین امنیت آن برنامه محور و میدانی حرکت کنیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با تاکید بر اینکه پایداری سطح تولید برنج در اولویت قرار گیرد، گفت: دستیابی به خودکفایی محصول برنج در کشور دور از دسترس نیست و می‌طلبد با تلاش و برنامه ریزی درست به این هدف نزدیک شویم.

حسینی با اشاره به اینکه برنج بعد از گندم دومین غله پرمصرف است، اضافه کرد: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیق و پژوهش محور روی برنج در کشور نشان از اهمیت این محصول استراتژیک است.

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در کمیت و کیفیت ضرورت دارد، افزود: یکپارچه سازی طرح کلان برنج که با افزایش بهره وری در کیفی سازی و بازدهی محصول همراه است می‌تواند نقشه راه تأمین امنیت غذایی در کشور باشد.