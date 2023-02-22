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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۱۵

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور:

یکپارچه سازی طرح کلان برنج نقشه راه تأمین امنیت غذایی کشور است

یکپارچه سازی طرح کلان برنج نقشه راه تأمین امنیت غذایی کشور است

رشت- رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه افزایش بهره وری در کمیت و کیفیت ضرورت دارد، گفت: یکپارچه سازی طرح کلان برنج می تواند نقشه راه تامین امنیت غذایی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حسینی ظهر چهارشنبه در گردهمایی ملی بررسی پروژه‌های تحقیقاتی طرح کلان ارتقای کمی و کیفی بهره وری تولید برنج در رشت، اظهار کرد: این گردهمایی در بخش‌های مختلف و به صورت کمیته‌های تخصصی برگزار می‌شود تا بتوانیم نتیجه مثبتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برنج از محصولات مهم و اساسی در سبد خانوار است، افزود: مصرف بالای سرانه برنج در کشور ایجاب می‌کند که برای تأمین امنیت آن برنامه محور و میدانی حرکت کنیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با تاکید بر اینکه پایداری سطح تولید برنج در اولویت قرار گیرد، گفت: دستیابی به خودکفایی محصول برنج در کشور دور از دسترس نیست و می‌طلبد با تلاش و برنامه ریزی درست به این هدف نزدیک شویم.

حسینی با اشاره به اینکه برنج بعد از گندم دومین غله پرمصرف است، اضافه کرد: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیق و پژوهش محور روی برنج در کشور نشان از اهمیت این محصول استراتژیک است.

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در کمیت و کیفیت ضرورت دارد، افزود: یکپارچه سازی طرح کلان برنج که با افزایش بهره وری در کیفی سازی و بازدهی محصول همراه است می‌تواند نقشه راه تأمین امنیت غذایی در کشور باشد.

کد مطلب 5715604

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