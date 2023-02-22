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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷

شبکه‌های رادیویی به نمایشگاه «رصتا» می‌روند

شبکه‌های رادیویی به نمایشگاه «رصتا» می‌روند

شبکه‌های مختلف رادیویی با اجرای برنامه‌های متنوع و گوناگون از جمله برگزاری مسابقات متنوع و و اجرای پخش زنده از محل نمایشگاه رصتا به این رویداد ملی توجه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه رصتا، تا کنون ۹۶ سکوی دارای مجوز از ساترا برای شرکت در این رویداد ملی که از یازدهم تا ۱۴ اسفندماه امسال به مدت چهار روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد، ثبت نام و اعلام آمادگی کرده‌اند.

همچنین معاونت‌های تولیدی سازمان صدا و سیما شامل معاونت فضای مجازی، معاونت سیما و معاونت صدا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

شبکه‌های رادیویی نمایش، جوان، ایران، فرهنگ، گفت‌وگو و ایران صدا برخی از رسانه‌های رادیویی هستند که در ایام نمایشگاه به اطلاع‌رسانی رویدادهای نمایشگاه و معرفی سکوهای شرکت کننده در نمایشگاه به صورت پخش زنده خواهند پرداخت.

نمایشگاه رصتا مخفف عبارت نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران است که سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، برگزار کننده آن است و برنامه‌های متنوعی چون حضور عوامل سریال‌های نمایش خانگی در میان مردم، برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی کاربردی برای عموم مردم، برگزاری میزگردهای تخصصی، رونمایی برخی سرویس‌ها و محصولات، اجرای مسابقات رادیویی و تلویزیونی توسط شبکه‌های صدا و سیما و پلتفرم‌های دارای مجوز از ساترا و معرفی و ارزیابی شرکت‌های شتاب‌دهنده مرتبط با صوت و تصویر فراگیر از جمله برنامه‌های متنوع این نمایشگاه است.

کد مطلب 5715722
عطیه موذن

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