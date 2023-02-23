جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در چهارمین قرار خدمت از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز اظهار کرد: برای بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، به خصوص قطعات بزرگ و خالی در مسیرهای اصلی، و حتی مدارسی که ظرفیت و امکان سنجی دارند، تبدیل به پارکینگ شود که از این طریق منبع درآمدی برای مدرسه ایجاد شده و باعث کاهش ترافیک در معابر میشود.
وی بابیان اینکه طرح ساماندهی وانتبارهای سدمعبری همچنان تداوم دارد، ابراز کرد: از امروز طرحی ۱۰ روزهای در حوزه ساماندهی وانت بارها آغاز میشود. اخطاریههای لازم برای وانتها ارسال شده است در صورت مشاهده مجدد سدمعبر توسط این خودروها طبق روال قانونی به پارکینگ منتقل خواهد شد چرا که وانت بارها باعث ایجاد ترافیک و تضییع حق شهروندان میشوند.
شهردار تبریز در پایان خاطر نشان کرد: بساطهای میوه فروشان که باعث ایجاد اختلال تردد در معابر میشود هم جمع آوری خواهد شد.
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