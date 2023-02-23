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۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۴۶

شهردار تبریز خبر داد؛

جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده

جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده

تبریز- شهردار تبریز گفت: مدیران و شهرداران مناطق تا ۱۰ روز آینده به جمع آوری سریع وانت بارهای سدمعبری اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در چهارمین قرار خدمت از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز اظهار کرد: برای بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به خصوص قطعات بزرگ و خالی در مسیرهای اصلی، و حتی مدارسی که ظرفیت و امکان سنجی دارند، تبدیل به پارکینگ شود که از این طریق منبع درآمدی برای مدرسه ایجاد شده و باعث کاهش ترافیک در معابر می‌شود.

وی بابیان اینکه طرح ساماندهی وانت‌بارهای سدمعبری همچنان تداوم دارد، ابراز کرد: از امروز طرحی ۱۰ روزه‌ای در حوزه ساماندهی وانت بارها آغاز می‌شود. اخطاریه‌های لازم برای وانت‌ها ارسال شده است در صورت مشاهده مجدد سدمعبر توسط این خودروها طبق روال قانونی به پارکینگ منتقل خواهد شد چرا که وانت بارها باعث ایجاد ترافیک و تضییع حق شهروندان می‌شوند.

شهردار تبریز در پایان خاطر نشان کرد: بساط‌های میوه فروشان که باعث ایجاد اختلال تردد در معابر می‌شود هم جمع آوری خواهد شد.

کد مطلب 5717252

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      26 7
      پاسخ
      ماشاالله برای اجر کردن نان مردم خیل خیلی زرنگید ۰پس چیکار کنن از کجا نون بخورند
    • داود IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      19 19
      پاسخ
      نه مالیات دارد نه اجاره نه آب نه برق ..........تازه این مورد باید در تمام کشور اجرایی شود ویا ساماندهی شوند یا بساط توی خیابان جمع شود اکثر باعث تصادف می شوند هر چقدر زنگ میزنیم اقدام نمی کنند.
      • مهدی زارعی منصوب IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        5 1
        نکنه ماشین شما با آب کار میکنه که میگی هیچ هزینه ای ندارند بعدشم یارو لیسانس وفوق لیسانس داره با کاسبی خرج خانوادش میده، شما بیا بهش شغل بده
      • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        3 0
        حال یکی که پول نداره مغازه بخره چکار کنه بره دزدی
    • تبریزلی IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      15 23
      پاسخ
      دست شهردار درد نکند حتماً این پروژه انجام شود در اکثر موارد وانت بارهای دستفروش کنار خیابان باعث ایجاد راهبندان ،تصادف ، مشاجره و...میشود
      • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        23 4
        تومیخوای خرج خانوادشوبدی
      • حمید IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        6 0
        شاید خودش میوه فروشی داره که میگه باید جمع کنید
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      9 19
      پاسخ
      بازم شعور شهردار تبریز تهران که از این خبرا نیست تو پیاده رو ها هم همه بساط میوه فروشی راه انداختند بنگاهی املاکی بقال پارچه فروش هم جلو مغازه هاشون میوه میفروشن
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      30 6
      پاسخ
      شماغلط کردین ازبس شغل ایجادکردین
    • NAZI IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      22 6
      پاسخ
      وانتها کمتر سد معبر میکنن .بیشتر خود مردم یعنی ماشین شخصی خود را دوبله و سوبله پارک میکنن و هیچ قانونی هم نیست . و کسی هم کاری نداره . خیلی ساده .
    • ناشناس RU ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      34 4
      پاسخ
      بعد مغازه داران گران‌فروشی کنند فقط همه دولتی‌ها ضد مردم برنامه ریزی میکنند تا اجناس گران و تورم بیداد کند
      • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        12 7
        احسنت
    • fard IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      19 3
      پاسخ
      واقعا مسئول وظیفه شناس اینا هستند‌به جای کمک به کسایی که میخوان یه لقمه نون سر سفره خانوادشون ببرن‌یا یه اشتغال‌درست و حسابی‌واسشون ایجاد کنن.اینجوری با توقیف وانت بارها موجب به زحمت افتادن اونا و‌ خانوادشون بشن
    • رسولی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      13 7
      پاسخ
      یک فکری هم به ترازوهای دستکاری شده میوه فروشان وانت بارها بکنید که یک سری افراد البته نه همه لات و عربده کش فروشنده وانتی اگر هم به دقیق نبودن ترازو اعتراض داشته باشی با بی ادبی با معترض،برخورد می کنند اکثر ترازوهای این ها دستکاری شده است، خوشبینانه این ترازو ها ۱۰۰ گرم در یک کیلو کم فروشی می کند
    • ا IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      21 4
      پاسخ
      آقای شهردار شبه عیدی میخوایین پدر ایی که از این را نون خانوادشون را در میارن شرمنده خانوادشون بشن خدا ازتون نگذره انشاالله به حقه این ماه شعبان همیشه شرمنده ملت هستین شرمنده خانواده باشید
    • محدثه AE ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      4 7
      پاسخ
      اگه دورغ‌نباشه
    • AE ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      18 5
      پاسخ
      من نمیگم کی چی میگه اما واقعن اون بیچاره وانت بارها باید چجوری شکم زنو بچشونو پر کنن
    • ابوذر IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      16 2
      پاسخ
      چکارکنن پس لابدبرن دزدی بکنن
      • ای IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        2 1
        اگه دزدی بلد بودن وانتی نمیشدن
      • احد IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        1 2
        همینطوری هم دزدی میکنن
    • فرهنگ IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      15 2
      پاسخ
      ای کاش تو کنترل قیمت هم اینجوری عمل میکردیم پس اون بیچاره هایی که دو گرون با وانت واسه زنو بچشون در میارن چیکار کنم مسول گرامی
    • لیلی IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      18 3
      پاسخ
      شب عید نون مردم اجر کنید خاک تو سرتون
    • علی کازرون IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      5 2
      پاسخ
      درود جاهای را شهرداریها معین کنند به مثال شنبه بازار یا هریک از روزهای هفته برای اینها
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      17 3
      پاسخ
      ب جای مانع تراشی و مزاحمت برای این دستفروشان ب فکر کمک جهت اشتغالشون باشید. ن اینکه توی این اوضاع افتضاح اقتصادی، همین یه لقمه نونی ک ب زور در میارن از دهنشون بکشید بیرون.
    • علیرضا IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      4 14
      پاسخ
      بازم غیرت تبریزی ها. در تهران وانتی ها پدر مردم را درآوردن و شهرداری هم بی خیاله.
      • رحیم IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
        11 5
        وانتی ها چکارت کردن بدبخت
    • سعید IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      14 3
      پاسخ
      نون مردم رو نبرید
    • علی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      9 1
      پاسخ
      همیشه همین طور بوده، بجای یک کاری برای مردم بکنن تا بتونن یک لقمه نون در بیارن بخورن،سریع تهدید میکنن ماشینتون جمع میکنن می ها تون جمع میکنن، مردم با این وضع اقتصادی باید دیگه چکار کنن شماها تواین مملکت چکاره هستید
    • اسکویی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      11 4
      پاسخ
      تواین شرایط سخت اقتصادی به صلاح نیست از نون خوردن یه تعداد خانواده البته شما که حقوقدان رو میگیرید یک کمی سخت فهمیدن این مطالب
    • مرتضی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      13 3
      پاسخ
      ملت بیکارند حال یک بنده خدا به زحمت وانتی خریده که بتواند نون زن وبچه اش در بیارد انهم که جمع می کنید خوب نمی گید این بنده های خدا چکار کنند بروند دزدی انهم که می گیرند زندانشان می کنند پس یک دفعه ای بگید ای ملت برید بمیرید ونفس نکشید کی حاضر است از دلخوشی توی این سرما وگرما بره سر خیابان بایستد
    • بی رو درواسی RO ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      3 10
      پاسخ
      بازم شهردار تبریز بیاریدش اهواز راهم سروسامان بده
    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      9 4
      پاسخ
      فقد کارتون شد دست درازی تو جیب وسفره مردم تورخدابزارین ملت یگ لقمه نون دربیارن برا زن وبچه هاشون ملت در روز یگ وعده غذاهم نمیتونن بخور خدا لعنتتونکنه
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      9 1
      پاسخ
      عجب راه کاری با این کار فکر نمی کنید وانتی ها رو از نون خوردن می اندازین؟حداقل یه جا ومکانی براشون تعیین کنید.
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      8 3
      پاسخ
      به نظرم جمع آوری وانتها کار مثبتی نیست و عده ای را از نون خوردن می‌اندازه. بهتره شهرداری مسیرهایی را براشون در نظر بگیره که گره ترافیکی هم ایجاد نشه
    • آذربایجان IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      8 3
      پاسخ
      به نظرم خرابی آسفالت خیابون ها اولویت داره تو وظایف شهرداری
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      درود برشما به این آسفالت کارهاهم نظارتی داشته باشیدپل شهرک باغمیشه به اتوبان چکار کرده اند وان یکی ممندن
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      9 0
      پاسخ
      خب یه جا بهشون بدید که از نون خوردن نیفتند
    • حمید IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      دمشون گرم شهر با کلاس تبریز
    • خدایی AE ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      منم موافق هستم ولی اول جا بعد جعماوری
    • محمدی اصل IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      دست شهردار محترم و سایر عوامل درد نکنه، ممنون انشالله کارتون تداوم داشته باشه ومربوط به یکی دو نباشه.
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      نان حلال خوردن خلافه من خودم مغازه دارم رفتم برای مجوز شهردا ری خیلی گیرمیده
    • یک ایرانی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      در کشوری همسایه شهرداری بلواری به موازات یکی از جاده های اصلی جهت کاسبی وانت‌های محصولات کشاورزان وخرده فروشان ساخت .هم ارزان وهم‌ بدون خدشه به نظم شهر .مشکل بلندگوهای ضایعاتیها را حل کنید
    • صادق IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من نون بری کار درستی نیست.شب عیدی . هر چند نه عیدی گذاشتیت واسه مردم نه شادی.یه میدانی یه جایگاه خاصی واسشون درست کنید پسر وسامانشان بدید هرچند باعث ترافیک وتصادف هستن
    • ناشناس IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      همه کشورها وانتی کنار خیابون دارن من ترکیه و جمهوری آذربایجان هم رفتم اونجاها از تبریز هم بیشتر وانتی دارن
    • حسین سیفی IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگر هر کسی به حق خودش قانع باشه و به فکر بقیه هم باشه هیچ وقت مشگلی پیش نمیاد.
    • بتده خدا IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اخه جالبه همین امسال خودم شاهد بودم کمیته امداد گفته بود بیکاری بیا تاوام خرید وانت بهت بدیم برو دستفروشی حالا این شهردار عقل کل میخواد وانتهارو ببره پارکینگ وقتی هیچ کس سرجای خودش نیست همینه دیگه خود کرده راتدبیر نیست
    • Javad IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      بله اگه بتونن جمع کنن خیلی بهتر میشه چون اول ارم ویا توانیر یا خیابان انقلاب از دست این وانت ها خیلی شلوع شده و تردد سخته البته جایی رو نیز شهردای برای اینا در نظر بگیره اینها نیز کسب روزی کنن با تشکر
    • محمد US ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      وانتی ها خیلی با انصاف و وجودشان بنفع عموم مردم است . این تصمیم شهردار مغرضانه و به ضرر مردم بوده و فقط منافع مغازه دارها را که چندبرابر مردم را سرکیسه می‌کنند تامین می‌کند. بجای این تصمیم غلط و مضر به منافع عموم شهروندی ، این وانت ها را ساماندهی کرده ومحل مناسب به آنها نشان دهید
    • مجید IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه عمل کنین باباماهی ۳میلیون اجاره مغازه میدم چقدرهزینه کردم بابت کارت بهداشت وجواز و مالیات همشون میبینی قطاری زدن توخیابون خواهشاً کرج این قانون اجرا بشه حتی شهرداری شکایت کردم هنوز اقدام نکردن
    • محمد US ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بجای این وانت های میوه فروشی که مفید بوده و بدرد مردم می خورند ، جلوی اینهمه خودروهای سرگردان و مزاحم را که درمعابر پلاسند را جمع کنید
    • محمد IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      طرح بسیار عالی هست قیمت شون هم با مغازه ها فرقی نداره چون میوه درهم میدهند نصفش خرابه
    • محمد US ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شهردار تبریز مثل تمام موارد اینبار هم شیپور را برعکس فوت می‌کند. بجای وانتی ها که جلوی گران‌فروشی مغازه ها را گرفته اند ، جلوی اینهمه ماشین ولو در خیابان‌ها و پارک دوبله و سوبله را که فقط ازدحام و راه بندان ایجاد کرده اند را بگیرد قدمی برای شهروندان برخواهد داشت .
    • سوسن بیگلری IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا باعث نان مردم نشوبد ما خوشحال نمیشیم از اینکه مرفه ان بی درد خوب بخورن و خوب بپوشم ولی هموطنان عزیزمان برای دوکیلو میوه فروختن ماشین سون ظبط بشه وجربمه بشن ممنون از لطف تون برین خوداتونو اصلاح کنید
    • مهدی AE ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اگه یه جایی و انتخاب کنند که همه برن اون منطقه مستقر بشن هم برای شهر خوبه هم برای دستفروشها
    • فیروززارع IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام هرکسی یه کاری دارد لطفا بده صاحبش
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ماشاالله به دستور شما واقعا متاسفم برا شما نان مردم بریدن هنر نیست تو این اقتصاد که هر روز بد تر از دیروز است به فکر مردم باشید شب عیدی این کاسب های بدبخت اسکان بدین بجا این کارا هیچ کاسبی بدش نمیاد جایگاه داشته باشه

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