سواحل بوشهر ساماندهی شود/ لزوم رفع فقر در سطح استان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: جهان در آینده به نام امام حسین (ع) رقم خواهد خورد.

وی عشق و علاقه مردم به اهل بیت را ستود و اضافه کرد: پیاده روی بزرگ اربعین خود سرآغازی بر این رویکرد و تأثیرگذاری مکتب سرور و سالار شهیدان است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه و اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: جهاد تبیین در ادامه مسیر مقدس جمهوری اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که همگان باید برای تحقق آن تلاش کنند.

وی با تاکید بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاطرنشان کرد: همه مسئولان وظیفه دارند که از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار تلاش برای ساماندهی سواحل استان شد و افزود: دستگاه‌های مربوطه در ساماندهی وضعیت سواحل مشخص هستند که باید با همراهی مردم نسبت به تحقق این مهم کمک کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهور به استان بوشهر اظهار کرد: درآمد تولیدی استان بوشهر برای خزانه کشور بسیار بالا است باید به همین اندازه به مردم استان توجه شود تا فقر از این استان برطرف شود.

امام جمعه بوشهر گفت: سپاه پاسداران یکی از ارکان اقتدار نظام مقدس جمهوری در فضای ملی، مرزها و منطقه است و ایران اسلامی نیز همواره به وجود این نیروی جان برکف افتخار کرده است.

آیت الله صفایی بوشهری با تبریک ولادت امام حسین (ع)، ابالفضل عباس (ع)، امام زین العابدین (ع) و روز پاسدار اظهار کرد: روز پاسدار نشان از قدرشناسی مردم ایران از این نیروی حافظ امنیت و جان بر کف است.

وی با اشاره به اینکه پاسدار بودن افتخار است، بیان کرد: سردار شهید سلیمانی که جهان را تحت تأثیر خود قرار داد در مجموعه سپاه پرورش رویش و پرورش یافت و حمایت از سپاه واجب و تضعیف آن حرام است زیرا اقدرت این نیرو باعث اقتدار ایران اسلامی است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اثبات شد که اقتدار نظام جمهوری اسلامی بر پایه حضور و ولایت‌مداری مردم است.

صفایی بوشهری اضافه کرد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حجت را بر مسئولان تمام کرد و اکنون نوبت مسئولان است که با تمام قوا در مسیر خدمت به مردم باشند.