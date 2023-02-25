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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۱۹

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

یک شهر خراسان شمالی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت

یک شهر خراسان شمالی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت

بجنورد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شهرستان گرمه در وضعیت نارنجی، شیروان در وضعیت آبی و سایر شهرها در شرایط زرد کرونایی قرار دارند.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین اعلام رنگ بندی کرونایی، خراسان شمالی دارای شرایط زرد، آبی و نارنجی می‌باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس شهرستان گرمه در وضعیت نارنجی قرار دارد.

وی افزود: شیروان نیز تنها شهرستان آبی خراسان شمالی محسوب می‌شود.

اکبری گفت: ۶ شهرستان دیگر خراسان شمالی از جمله بجنورد در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

اکبری با تاکید بر اینکه طی هفته‌های گذشته هیچ مورد فوت ناشی از کرونا در استان به ثبت نرسیده است، بیان کرد: با این حال مردم در اجتماعات از ماسک استفاده کنند و تزریق دزهای یاداور را فراموش نکنند.

کد مطلب 5718213

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