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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۵

۳۲ مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس در محور تربت حیدریه به مشهد

۳۲ مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس در محور تربت حیدریه به مشهد

تربت حیدریه ـ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: ۳۲ مصدوم واژگونی اتوبوس محور رباط سنگ در بیمارستان‌های تربت حیدریه بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی اظهار کرد: گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در حوالی رباط سنگ تربت حیدریه، کیلومتر ۳۰ این شهرستان بامداد شنبه، به مرکز هماهنگی و کنترل عملیات هلال احمر استان خراسان رضوی ارسال شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، بیان کرد: کلیه ۲۷ سرنشین این اتوبوس دچار مصدومیت شدند و توسط نیروهای هلال احمر به نزدیک ترین مرکز درمانی در تربیت حیدریه منتقل شدند.

وی اظهار کرد: لغزندگی مسیر بر اثر بارش برف به احتمال زیاد دلیل واژگونی اتوبوس بوده اما علت دقیق حادثه توسط پلیس راه علت در دست بررسی است.‌

حال ۲ مصدوم وخیم گزارش شده است

محمد جواد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تکمیل خبر حادثه واژگونی اتوبوس در محور تربت حیدریه به مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲ مصدوم واژگونی اتوبوس محور رباط سنگ در بیمارستان‌های امام حسین (ع) و رازی این شهرستان بستری هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه افزود: اتوبوس مسافربری بیرجند که در محور تربت حیدریه به مشهد دچار واژگونی شده بود ۳۲ مصدوم داشت که ۲۸ مصدوم به بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) و ۴ مصدوم نیز به بیمارستان رازی منتقل شدند.

امیری اظهار کرد: این مصدومین توسط یک‌دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه‌دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به این مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: حال دو نفر از مصدومین این حادثه که در بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع) بستری هستند همچنان به دلیل جراحات شدید وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 5718298

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