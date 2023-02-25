به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در نشست ویژه با حضور مدیران هلدینگهای بزرگ پتروشیمی و پالایشی در وزارت نفت، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای کامل سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاستهای ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از ارز صادرات در واقع ارز حاصل از مواد پتروشیمی و نفتی است، افزود: همه ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد، کما اینکه این شرکتها پیش از این نیز بیشترین عرضهکننده ارز در سامانه نیما بودهاند و عملکرد قابل قبولی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیازهای ارزی کشور داشتهاند.
وزیر نفت تصریح کرد: از این پس نیز این شرکتها و هلدینگها مکلف به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار میرود مانند گذشته عملکرد مطلوبی همسو با سیاستهای کلان ارزی دولت داشته باشند.
در این نشست که با حضور هلدینگهای بزرگ و اصلی صادرکننده محصولات پتروشیمی و پالایشی برگزار شد، سیاست قطعی دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در مرکز مبادله ارزی مورد تأکید قرار گرفت.
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