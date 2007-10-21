برگزاری اولین همایش تشکل های قرآنی مردمی شمالغرب در ارومیه

بهروز علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهردر ارومیه گفت: جلسه هماهنگی این همایش با حضور مسئولین دارالقرآن های استان های شمالغرب کشور در شهرهای تبریز و اردبیل برگزار شده است که با بررسی های صورت گرفته همایش تشکل های قرآنی مردمی شمالغرب کشور با حضور استان های اردبیل ، تبریز، زنجان و آذربایجان غربی در اواخر مهر ماه سال جاری در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این همایش 150 تشکل قرآنی نمونه از استان های مذکور به مدت یک روز در قالب دوره آموزشی و تجلیلی شرکت خواهند کرد.

علیزاده تصریح کرد: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی استانی مرزی است و علیرغم این امر رتبه اول کشوری در برنامه ها و فعالیت های قرآنی را در طی 10 سال گذشته به خود اختصاص داده این همایش می تواند در شناساندن چهره ها و استعدادهای قرآنی استان به سایر استان ها موثر باشد.

وی از اجرای موفقیت آمیز طرح نهضت قرآن آموزی و بینات در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این طرح ها شامل کلاس های آموزش عمومی قرآن و تفسیر بوده که در آن تعداد 170 کلاس روخوانی و روانخوانی با حضور شش هزار متعلم در چهار دوره و طرح بینات (تفسیر سوره مبارکه مومنون ) با حضور 500 نفر در مساجد و حسینیه های استان برگزار شد.