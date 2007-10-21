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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۵۰

برگزاری اولین همایش تشکل های قرآنی مردمی شمالغرب در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم آذربایجان غربی گفت: اولین همایش تشکل های قرآنی مردمی شمالغرب کشور در ارومیه برگزار می شود.

بهروز علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهردر ارومیه گفت: جلسه هماهنگی این همایش با حضور مسئولین دارالقرآن های استان های شمالغرب کشور در شهرهای تبریز و اردبیل برگزار شده است که با بررسی های صورت گرفته همایش تشکل های قرآنی مردمی شمالغرب کشور با حضور استان های اردبیل ، تبریز، زنجان و آذربایجان غربی در اواخر مهر ماه سال جاری در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این همایش 150 تشکل قرآنی نمونه از استان های مذکور به مدت یک روز در قالب دوره آموزشی و تجلیلی شرکت خواهند کرد.

علیزاده تصریح کرد: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی استانی مرزی است و علیرغم این امر رتبه اول کشوری در برنامه ها و فعالیت های قرآنی را در طی 10 سال گذشته به خود اختصاص داده این همایش می تواند در شناساندن چهره ها و استعدادهای قرآنی استان به سایر استان ها موثر باشد.

وی از اجرای موفقیت آمیز طرح نهضت قرآن آموزی و بینات در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این طرح ها شامل کلاس های آموزش عمومی قرآن و تفسیر بوده که در آن تعداد 170 کلاس روخوانی و روانخوانی با حضور شش هزار متعلم در چهار دوره و طرح بینات (تفسیر سوره مبارکه مومنون ) با حضور 500 نفر در مساجد و حسینیه های استان برگزار شد.

علیزاده ادامه داد: این طرح با حضور 155 مربی قرآن اجرا شد و در پایان به 80 درصد قبول شدگان گواهینامه آموزشی صادر شد.
کد مطلب 571841

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