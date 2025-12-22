به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون وزیر کشور در آئین رونمایی از رو نمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی (زندگی با آیه‌ها) که در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد با اشاره به اهمیت دو یادگار گران‌سنگ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، اهل بیت و قرآن کریم، گفت: وزارت کشور در حوزه اهل بیت با برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی افتخار بزرگی دارد و اکنون نیز در عرصه قرآن، با اجرای طرح‌های فرهنگی و معنوی در مسیر جلب رضایت پیامبر اسلام گام برمی‌دارد.

وی با تجلیل از ظرفیت‌های قرآنی استان‌های زنجان، اردبیل، تبریز و آذربایجان غربی افزود: دارالقرآن زنجان از قدیمی‌ترین مراکز قرآنی کشور با بیش از ۳۰ سال سابقه است؛ اردبیل و تبریز بهترین قاریان کشور را پرورش داده‌اند و آذربایجان غربی نیز با محوریت قرآن، وحدت مثال‌زدنی میان مردم ایجاد کرده است.

معاون وزیر کشور ضمن تأکید بر آمادگی کامل مجموعه وزارت کشور برای پشتیبانی از نهضت زندگی با آیه‌ها اظهار داشت: استانداران این استان‌ها انگیزه بالایی برای توسعه این حرکت دارند، تا آنجا که موضوع در جلسات شورای تأمین و شورای اداری نیز مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های علمی نیروهای این مجموعه، از جمله کسب رتبه نخست علوم قرآنی توسط یکی از فرزندان کارکنان در دانشگاه الهیات تهران، افزود: تجربه‌های موفق برگزاری برنامه‌های دینی هنری در ستاد اربعین نشان می‌دهد که تلفیق فعالیت‌های اداری با روحیه معنوی برکت‌آفرین است و نتایج را ارتقا می‌دهد.

این مقام مسئول در پایان گفت: راهکارهای ایجابی و ترویج ارزش‌های قرآنی می‌تواند به اصلاح و ارتقای وضعیت فرهنگی و اخلاقی کشور منجر شود. اگر این فعالیت‌ها با نیت الهی دنبال شود و صرفاً به عنوان کار اداری دیده نشود، آثار ماندگار و ارزشمندی برجای خواهد گذاشت.