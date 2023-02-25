  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۲۹

گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد؛

رشد ۱۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد

رشد ۱۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد از فروردین تا دی‌ماه امسال، ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۴۶۵ مسافر اعزام و پذیرش کرده است که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی مطابق اعلام "گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها" از فروردین تا پایان دی ماه امسال تعداد ۸۸ هزار و ۵۰۷ نشست و برخاست پرواز در فرودگاه مهرآباد انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

شایان ذکر است مهرآباد با این تعداد نشست و برخاست، ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۴۶۵ مسافر اعزام و پذیرش کرده است که در این حوزه نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

گفتنی‌است در بحث بار نیز، ۸۰ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم بار در مهرآباد ارسال و پذیرش شده که این فرودگاه در این حوزه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

کد مطلب 5718457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها