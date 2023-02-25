رشد ۱۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی مطابق اعلام "گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها" از فروردین تا پایان دی ماه امسال تعداد ۸۸ هزار و ۵۰۷ نشست و برخاست پرواز در فرودگاه مهرآباد انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

شایان ذکر است مهرآباد با این تعداد نشست و برخاست، ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۴۶۵ مسافر اعزام و پذیرش کرده است که در این حوزه نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

گفتنی‌است در بحث بار نیز، ۸۰ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم بار در مهرآباد ارسال و پذیرش شده که این فرودگاه در این حوزه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.