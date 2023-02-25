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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

دستگیری ۴ زن جیب بر نازی آباد

دستگیری ۴ زن جیب بر نازی آباد

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر محله نازی آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرهوشنگ امیری سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر محله نازی آباد خبر داد و گفت: در پی افزایش جیب بری و سرقت تلفن همراه و اشیا قیمتی شهروندان در محله "نازی آباد" تهران رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری ۱۳۰ بر عهده گرفتند و مأموران تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در این پی‌جویی های انتظامی، اعضای باند ۴ نفره زنان جیب بر را شناسایی کردند افزود: پس از شناسایی چهره متهمان، گشت زنی‌های هدفمند آغاز و ۲ نفر از متهمان حین سرقت شناسایی و دستگیری شدند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه از متهمان ۸ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد تصریح کرد: متهمان ۳۵ الی ۳۹ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و سرقت در نازی آباد به روش جیب بری به مدت بیش از ۲ ماه با همدستی یکدیگر اعتراف و اظهار داشتند تا کنون مرتکب ۵۰ فقره سرقت مشابه شدند.

به گفته این مقام انتظامی تا کنون ۸ نفر از مال باختگان شناسایی و متهمان با دستور قضائی برای کشف جزئیات پرونده در اختیار مأموران کلانتری قرار دارند.

کد مطلب 5718689
مهشید جعفری معظم

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