به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف مواد غذایی خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق با یک دستگاه خودروی کمپرسی ۱۸ چرخ، مراتب در دستور کار عوامل پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی در ابتدای ورودی حسن آباد فشافویه به جاده چرم شهر، خودرو مذکور را متوقف که در بازرسی از داخل آن ۳۱ هزار انواع مواد غذایی مانند شیر عسل، شیر قهوه، سویا، کمپوت آناناس خارجی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ هدایتی با اشاره به اینکه راننده خودرو تحت پوشش بار انتقال انواع خودرو اقدام به انتقال مواد غذایی خارجی و فاقد بارنامه به مقصد شهرستان ری کرده بود بیان داشت: کارشناسان ارزش تقریبی اقلام مکشوفه را در حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و تحت رسیدگی می‌باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با تاکید بر قاطعیت پلیس در تداوم اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا خاطر نشان کرد: در اجرای هر چه بهتر طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، ضمن تقدیر و تشکر از آحاد جامعه در همکاری با پلیس از مردم خواست، در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و … موضوع را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف مواد مخدر از یک آرایشگاه مردانه

سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از کشف بیش از ۵۵ گرم مواد مخدراز یک آرایشگاه در محله سرآسیاب تهران خبر داد و گفت: در پی کسب خبری از شهروندان مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر در یک آرایشگاه مردانه واقع در محله سرآسیاب، بررسی موضوع در دستور کار مأموران عملیات معاونت نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: پس از اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد که متصدی این واحد صنفی با تهیه مواد مخدر به صورت عمده به خرده فروشی مواد در بین مشتریان خود می‌پردازد که با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی تیمی از مأموران این پلیسی راهی واحد صنفی شدند و در یک عملیات منسجم متهم را دستگیر کردند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ گفت: در بررسی از آرایشگاه، مقدار ۵۶ گرم مواد مخدر، یک دستگاه ترازو ویژه توزین، تعدادی پک ویژه فروش مواد و یک قبضه سلاح سرد (قمه) کشف شد.

این مقام انتظامی ضمن تاکید بر ادامه طرح‌های نظارت بر اماکن و صنوف مختلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس، از مردم خواست: در صورت مشاهده و یا برخورد با تخلفات صنفی موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.



دستگیری موبایل قاپ تکرو تجریش

سرهنگ محمدباقر قدم زاده سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپ تکرو محله تجریش حین سرقت خبر داد و گفت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه شهروندان در محله تجریش توسط موتورسواران دستگیری سارق یا سارقان را تیم عملیات ضربت سرکلانتری هشتم بر عهده گرفتند و گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند.

وی با بیان اینکه مأموران روز گذشته حین گشت زنی در "تجریش" تهران موتورسواری را حین سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان مشاهده کردند افزود: مأموران سریعاً وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز موتورسیکلت را متوقف و راکب آن را دستگیر کردند و در بررسی اولیه از متهم ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی که روز جاری سرقت کرده بود کشف شد.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: متهم ۴۴ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت تلفن همراه شهروندان و موبایل قاپی در تجریش و شهر تهران و فروش آن در بازار مولوی و شوش و ۵ فقره سرقت مشابه معترف شد که مال باختگان شناسایی و به کلانتری دعوت شدند.

سرهنگ قدم زاده با اشاره به سوابق متهم در امر سرقت و تحمل حبس در زندان در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان و مالخران ادامه دارد.

دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در ری

سردار دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ قاچاقچی و کشف ۳ کیلو گرم شیشیه در محدوده"شهرری"، خبر داد و گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در تحقیقاتی از فعالیت ۲ نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان ری مطلع شدند و بررسی‌های نامحسوس برای دستگیری این افراد آغاز شد.

آن مقام ارشد انتظامی افزود: روز گذشته با شناسایی محل فعالیت قاچاقچیان موادمخدر و هماهنگی قضائی، تیم عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری، پس از یک روز تعقیب و مراقبت در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شده و هر ۲ قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و در بازرسی از این محل، مقدار ۳ کیلو گرم شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف شد ابراز داشت: پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

جلیلیان در پایان خاطر نشان کرد: پلیس از هیچ تلاشی در جهت مقابله با سوداگران مرگ و بالا بردن احساس امنیت و ایجاد امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و در صورت برخورد با هر گونه موارد مشکوک به خصوص مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

دستگیری عاملان اغفال دختر جوان

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان اغفال دختر جوان، در تهران خبر داد اظهار کرد: با وقوع گم شدن یک دختر جوان در جنوب تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی در نخستین گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند، دختر گمشده با ۲ زن سابقه‌دار مدام در تماس بوده و متهمان وی را برای فرار از خانه خود اغفال کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی با بررسی‌های تخصصی و روش‌های علمی، هویت متهمان را شناسایی کردند و در ادامه موفق به ردیابی مخفیگاه متهمان در جنوب تهران شدند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی بی‌درنگ راهی مخفیگاه مورد نظر شدند و ۲ زن جوان را به جرم اغفال دستگیر کردند همچنین دختر هدف اغفال قرار گرفته پیدا و به آغوش خانواده‌اش بازگردانده شد.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی متذکر شد: متهمان پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر اغفال دختران جوان برای اعمال مجرمانه اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفتند.



دستگیری عاملان قتل زن جوان در جریان سرقت

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان قتل زن جوان در جریان سرقت خودروی شاسی بلند در اطراف تهران خبر داد و اظهار کرد: بهمن ماه امسال، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت گفت، روز قبل خواهرم با خودروی شاسی‌بلند خود از خانه بیرون رفت اما ناگهان تلفن همراهش خاموش و ناپدید شد.

وی افزود: پس از اظهارات این زن جوان و تشکیل پرونده، تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و پی بردند زن میانسال با خودروی خود به اطراف تهران رفته و در آنجا تلفن همراهش خاموش شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه یک خودروی شاسی بلند در اطراف تهران توسط گشت انتظامی منطقه کشف شد و با استعلام از سامانه سراسری پلیس مشخص شد خودروی مورد نظر متعلق به زن میانسال بوده که فقدانی‌اش به پلیس آگاهی اعلام شده است.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی متذکر شد: بدین ترتیب کارآگاهان راهی محل کشف خودرو شدند و در بازرسی از وسیله نقلیه مورد نظر آثار خون روی صندلی‌ها کشف کردند که همین موضوع شک تیم جنایی را برانگیخت.

وی افزود: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی و تحلیل‌های تخصصی متوجه شدند دو مرد ناشناس به قصد سرقت وارد خودروی این زن میانسال شدند و احتمالاً نقش مهمی در فقدانی وی دارند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: اعضای تیم جنایی پس از دریافت این سرنخ مهم، اقدامات اطلاعاتی را کلید زدند و هویت متهمان را شناسایی کردند که در ادامه نیز مخفیگاه دو مرد جوان در تهران ردیابی شد.

وی افزود: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با دستور بازپرس جنایی راهی مخفیگاه متهمان شدند و دو مرد جوان را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی عنوان کرد: متهمان پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در تحقیقات صراحتاً به جرم قتل زن میانسل با انگیزه سرقت خودروی او اعتراف و عنوان کردند جسد مقتوله را در اطراف تهران دفن کردند.

وی افزود: تحقیقات بیشتر نشان داد متهمان پس از اینکه سوار خودروی زن میانسال شدند در جریان سرقت با مقاومت مقتوله مواجه شدند و او را هدف ضربات مهلک چاقو قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.



دستگیری عاملان آدم‌ربایی مرد جوان

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان آدم‌ربایی مرد جوان در تهران خبر داد و گفت: با وقوع آدم‌ربایی یک مرد جوان در جنوب تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی نشان می‌داد، ۲ مرد ناشناس با پوشاندن صورت خود، شاکی را با تهدید چاقو به خودروی خود برده و سپس اقدام به آدم‌ربایی وی کرده‌اند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان مشخص کرد، متهمان پس از ربودن شاکی به یک خانه وی را هدف ضرب و جرح شدید قرار داده و از او برای یک چک سفید، امضا گرفتند و در آخر شاکی را رها کردند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین‌گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی، هویت متهمان را شناسایی کردند و پی بردند آنها از گذشته با شاکی اختلافات مالی داشته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: کارآگاهان پس از کشف این سرنخ مهم در پرونده، اقدامات گسترده اطلاعاتی را کلید زدند و مخفیگاه ۲ متهم را در جنوب تهران شناسایی کردند.

وی افزود: کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضاءی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آنها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی عنوان کرد: متهمان پس از انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند که در ابتدا منکر هرگونه جرم آدم‌ربایی بودند اما با ارائه شواهد و مدارک موجود لب به سخن گشودند و به جرم ربودن شاکی به دلیل اختلافات مالی اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند

دستگیری موبایل قاپ با اقدام به موقع پلیس

سرهنگ محمدجلینی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری موبایل قاپ لحظاتی پس از سرقت با اقدام به موقع پلیس خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۵۷ مسعودیه روز گذشته در حال گشت زنی در محدوده محله "مسعودیه" تهران بودند که یکی از شهروندان با آنها مراجعه و اظهار داشت، لحظاتی قبل تلفن همراه وی را موتور سواری به سرقت برده است.

وی با بیان اینکه عملیات کلانتری مشخصات متهم را به کلیه واحدهای گشتی اعلام و طرح مهار اجرا شد افزود: گشت زنی هدفمند آغاز تا اینکه گشت انتظامی کلانتری موتورسیکلتی با همان مشخصات در حال تردد مشاهده و در یک عملیات منسجم و ضربتی متهمین که با استفاده از سلاح سرد به سمت مأموران حمله ور شده بود، خلع سلاح و دستگیر شد و گوشی موبایلی که لحظاتی قبل از شهروند بسرقت برده بود نیز از آنها کشف شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: متهم ۲۵ ساله در تحقیقات اولیه به ۶ فقره موبایل قاپی اعتراف و در این رابطه کلیه مال باختگان شناسایی شدند.

سرهنگ جلینی در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد خاطرنشان کرد: متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

کلاهبرداری ۱۲۰ میلیارد ریالی در تهران

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک نفر در تهران خبر داد و گفت: بهمن ماه سال جاری، مرد جوانی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت مدعی شد، مرد جوانی با جعل عنوان مقام با نفوذ دولتی و اقدام به صحنه سازی با بهانه دریافت وام ۱۵۰ میلیارد تومانی از یک بانک در تهران، ۱۲ میلیارد تومان به عنوان پاداش از او دریافت و کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین و بررسی‌های تخصصی هویت متهم پرونده را شناسایی کردند.

وی افزود: کارآگاهان در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی و روش‌های علمی مخفیگاه متهم را در غرب تهران شناسایی و متوجه شدند وی با پول‌هایی که کلاهبرداری کرده مقدار زیادی مواد مخدر خریده است.

گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت کردند.

این مقام انتظامی متذکر شد: کارآگاهان در بررسی‌های ابتدایی یک سلاح گرم، ۵ کیلوگرم تریاک، مقدار زیادی فشنگ جنگی، ۴ عدد بی سیم، ۲ عدد دستبند فلزی و ۸۰ سکه بهار آزادی از مخفیگاه متهم کشف کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری ۱۲ میلیارد تومانی از مال باخته با جعل عنوان مقام با نفوذ دولتی اعتراف و شاکی در مواجه حضوری او را شناسایی کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت‌.