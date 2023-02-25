تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیست شامگاه شنبه از تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه تندروی وی برای هشتمین هفته متوالی خبر دادند.
بر اساس این گزارش، تل آویو، حیفا و قدس اشغالی برای هشتمین هفته متوالی شاهد تظاهرات گسترده علیه اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو بود.
شبکه خبری المیادین با اشاره به گسترش اعتراضات در سرزمینهای اشغالی، از پیوستن عناصر دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی به تظاهرات و اعتراضات خبر داد.
منابع خبری از شرکت دهها هزار صهیونیست در تظاهرات در مرکز تل آویو و بسته شدن شماری از خیابانها توسط پلیس رژیم صهیونیستی همزمان با تظاهرات علیه نتانیاهو خبر دادند.
علیرغم اعتراضات گسترده شهرکنشینان طی هشت هفته اخیر به لایحه کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای اصلاحات قضائی گسترده، کنست در اولین قرائت این لایحه را تصویب کرد. نتانیاهو که از سالها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضائی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضائی» نامیده، از محاکمه فرار کند.
این در حالی است که «یائیر لاپید» رئیس جناح اپوزیسیون و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی پیش از این درباره متلاشی شدن این رژیم از داخل هشدار داد. بر اساس این گزارش، لاپید روز چهارشنبه گفت: اسرائیل شش ماه دیگر از درون متلاشی خواهد شد و جامعه آن درگیر نفرت از یکدیگر خواهند بود.
این مقام صهیونیست طی سخنانی در کنست رژیم صهیونیستی خطاب به «یاریو لیوین» وزیر دادگستری این رژیم گفت: لیوین، تو مسئول این اوضاع بشمار میروی چرا که رئیس کابینه حقیقی تو هستی. مسئول آنچه در حال حاضر رخ میدهد تو هستی. ما را با حرف زدن از گفتگو (پیرامون اصلاحات قضائی) احمق فرض نکن وقتی که خودت این قانون را تصویب میکنی. دروغ کافی است.
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