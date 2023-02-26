رزمایش گسترده رژیم صهیونیستی از بیم تشدید مقاومت فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع عبری روز شنبه از قصد رژیم صهیونیستی برای برگزاری رزمایش گسترده از بیم تشدید عملیات فلسطینی‌ها بویژه طی ماه مبارک رمضان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند که ارتش این رژیم روز یکشنبه به منظور آمادگی برای حوادث آینده بویژه طی ماه رمضان رزمایش گسترده‌ای را برگزار خواهد کرد.

تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به اقدامات وزرای کابینه تندروی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اوضاع امنیتی کرانه باختری و قدس اشغالی طی ماه رمضان متشنج باشد.

این در حالی است که گروه مقاومتی «عرین الاسود» پیش از این با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که قطار مقاومت در کرانه باختری به راه افتاده و کسانی که گمان می‌کنند عرین الاسود دیگر پایان یافته و از بین رفته، کاملاً به اشتباه رفته‌اند.

این گروه شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای خاطر نشان کرد که خون شهدای وطن، قطار مقاومت را در کرانه باختری به پیش می‌برد.

این گروه فلسطینی ضمن رد ادعاها و گمانه‌زنی‌های دشمن مبنی بر نابودی عرین الاسود، تاکید کرد که چگونه می‌توانیم به وصیت‌های شهدا که با خون پاک آنان و گلوله نوشته شده، وفادار نباشیم.

این بیانیه می‌افزاید: برای بار آخر اعلام می‌کنیم، هرکه می‌خواهد، بفهمد و هر کسی هم پیام ما را نگیرد، جز حسرت و ندامت، چیزی عایدش نخواهد شد.

عرین الاسود افزود که هیچکس قادر به توقف مقاومت در نابلس، جنین، کرانه باختری یا نوار غزه نخواهد بود.