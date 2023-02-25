اظهارات ضدایرانی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با لوید آستین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، دفتر «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی محتوای تماس تلفنی روز جمعه وی با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تحولات امنیتی منطقه غرب آسیا از جمله موضوع هسته‌ای ایران و رویدادهای جاری در عرصه فلسطین از محورهای مورد بحث در تماس تلفنی گالانت و آستین اعلام شده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگوی تلفنی با آستین از وی خواسته است که عملیات برای جلوگیری از ارتقای توان هسته‌ای ایران را افزایش دهد.

طبق اعلام دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گالانت درباره موضوع ایران به آستین گفته است که اسرائیل از ادامه غنی سازی اورانیوم توسط تهران بسیار ناراحت است و بر نیاز و تعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت هسته‌ای تاکید کرده است.

طبق اعلام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا قرار است ماه آینده میلادی به سرزمین‌های اشغالی سفر کند.