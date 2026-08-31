به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتستان یکشنبه شب در این مراسم بیان کرد: این پروژه ورزشی با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی روستا و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتستان به عنوان مجری طرح اجرا شده است.
احمد دشتی افزود: اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین گردیده و بهرهبرداری از آن در راستای ارتقای عدالت ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در منطقه ارزیابی میشود.
فرماندار دشتستان با تبریک هفته دولت، توسعه زیرساختهای روستایی را از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان عنوان کرد و افزود: اجرای پروژههای ورزشی در روستاها نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد فرصتهای سالم برای جوانان دارد.
وی همچنین بر تداوم حمایت از طرحهای عمرانی و خدماتی در بخش سعدآباد تأکید کرد.
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