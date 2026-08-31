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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد قزوین شد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد قزوین شد

قزوین- سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز در سفر یک‌روزه خود به قزوین وارد این استان شد و مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح امروز وارد قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر یک‌روزه، برنامه‌های مختلفی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین دنبال خواهد کرد.

بازدید از قلعه حسن صباح در منطقه الموت از جمله برنامه‌های صالحی‌امیری در این سفر است.

همچنین قرار است با حضور وزیر میراث فرهنگی، آیین کلنگ‌زنی یک هتل در قزوین برگزار شود.

حضور در جشن روز قزوین از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه صالحی‌امیری به استان قزوین اعلام شده است.

وزیر میراث فرهنگی در این سفر همچنین با مسئولان استان درباره ظرفیت‌ها و مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

کد مطلب 6932630

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