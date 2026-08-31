وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری صبح امروز وارد قزوین شد و در بدو ورود مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر یکروزه، برنامههای مختلفی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین دنبال خواهد کرد.
بازدید از قلعه حسن صباح در منطقه الموت از جمله برنامههای صالحیامیری در این سفر است.
همچنین قرار است با حضور وزیر میراث فرهنگی، آیین کلنگزنی یک هتل در قزوین برگزار شود.
حضور در جشن روز قزوین از دیگر برنامههای سفر یکروزه صالحیامیری به استان قزوین اعلام شده است.
وزیر میراث فرهنگی در این سفر همچنین با مسئولان استان درباره ظرفیتها و مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
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