به گزارش خبرنگار مهر، ترامپ همواره روش خاص خودش را برای حل مشکلات دارد؛ اگر چیزی را به زور جنگ و ترور به او ندهند یا در مذاکره پیش نرود، یک ماژیک مشکی برمیدارد، روی نقشه خط میکشد و اسم آن را عوض میکند! او قبلاً همین کار را برای خلیج مکزیک انجام داده بود، مدتی هم در فکر خرید گرینلند یا کنترل تنگه هرمز بود، و این بار نوبت به دریاچه اونتاریو رسید؛ دریاچه بزرگی که بین آمریکا و کانادا مشترک است و مرز طبیعی ایالت نیویورک و استان اونتاریو به حساب میآید.
همه چیز درست از میانه یک جنگ اقتصادی و تعرفهای میان آمریکا و کانادا شروع شد. ترامپ و تیمش تصاویری پخش کردند که او را در دفترش با کت و شلوار رسمی و ماژیک به دست نشان میداد. او مقابل دوربین، همچون کودکان، نقشهای به دست گرفت عبارت بینالمللی «LAKE ONTARIO» را با ماژیک مشکی خط زد و زیر آن با خط قرمز دستنویس نوشت: «AMERICA». او حتی در نهایت تاکید کرد ممکن است بزودی مجبور شود نام اقیانوسهای آرام و اطلس را نیز تغییر دهد.
وقتی این ویدیو در حسابهای کاربری ترامپ پخش شد، موج بینظیری از عکسها، میمها و واکنشها توییتر (ایکس) را برداشت که عمدتا حاوی تمسخر ترامپ بود تا جدی گرفتن موضوع و تلاش برای تغییر قافیه!
در قدم اول، مقامات و مردم کانادا واکنش نشان دادند. داگ فورد، نخستوزیر ایالت اونتاریو، توییتی با استفاده از لحن همیشگیترامپ منتشر کرد و نوشت:
مردم کانادا بطور جدی درباره تغییر نام دریاچه میشیگان فکر خواهند کرد... او سپس نقشهای را به اشتراک گذاشت که در آن دریاچه میشیگان به اپستین تغییر نام یافته بود.
داگ فورد اولین یا آخرین کسی نبود که سر چنین شوخی را با ترامپ باز کرد. بسیاری از کاربران دیگر نیز این خط را دست گرفتند. به عنوان مثال اکانت تحلیلی اینفوگرام و اکانت «کانادا از ترامپ متنفر است» عکس مقایسهای ترامپ و نخستوزیر کانادا را گذاشتند و نوشتند: «اگر ترامپ اسم دریاچه اونتاریو را گذاشته دریاچه آمریکا، کانادا هم اسم دریاچه میشیگان را میگذارد دریاچه اپستین!» همین اکانت یک تصویر کمیک هم منتشر کرد که در آن نخستوزیر کانادا یک سیلی محکم به صورت ترامپ میزند و میگوید: «اسم این دریاچه اونتاریو است، احمق!» که این تصویر هم صدها هزار بازدید خورد.
در ادامه، خود ترامپ سطح شوخی را به لایههای دیگری کشاند! او ویدیوهایی ساخت هوش مصنوعی از غازها و اردکهای مسلح با کلاهگیس طلایی خودش منتشر کرد و گفت این اردکهای دونالد دارند از دریاچه آمریکا نگهبانی میکنند. کاربران هم بلافاصله این موضوع را سوژه کردند؛ اکانت پاتریوت تیکس نوشت: مردم آمریکا منتظر کم شدن گرانی و قبضها هستند، بعد ترامپ ویدیوی اردک مسلح تحویلشان میدهد! بقیه کاربران هم ویدیوهای هوش مصنوعی ساختند از اردکهایی با قیافه ترامپ که از هواپیمای Quack Force One پیاده میشوند یا بشکههای نفت را جابهجا میکنند. حتی میمهایی از ترامپ در خانه سالمندان و روی واکر پخش شد که میگفت این ادعاها از زوال عقل است.
یکی از فعالان سیاسی آمریکایی با کنایه به وضعیت داخلی نابسامان ایالات متحده نوشت: با اضطراب از خواب بیدار شدم و داشتم فکر میکردم چطور قرضهام رو پرداخت کنم، اما بعد یادم اومد که ما دریاچه انتاریو رو به دریاچه آمریکا تغییر نام دادیم، و حالا خیلی احساس بهتری دارم.
خدا رو شکر برای رئیسجمهور ترامپ
کاربرانی مثل دوین دوک عکسهای ماهوارهای از آبهای جلبکزده و آلوده آمریکا گذاشتند و به طعنه نوشتند: این هم وضعیت دریاچه اونتاریو درست یک روز بعد از آمریکایی شدن! کاربر دیگری به نام کووی عکس آب لجنگرفته حوضچه یادبود واشنگتن را گذاشت و گفت: دریاچه واقعی آمریکا این است، نه اونتاریو.
سایر کاربران از جمله مثل محمد صفا (از نمایندگان سازمان ملل) نیز به این موضوع به طور جدی واکنش نشان دادند. او در پستی پربازدید نوشت: این دریاچه اونتاریو است، اینجا خلیج مکزیک است، گرینلند فروشی نیست، کانادا ایالت پنجاهم آمریکا نیست، غزه معامله املاک نیست و جهان مال آمریکا نیست.
در نهایت از میان جالبترین واکنشهایی که در خارج از توییتر و در فضای رسانههای جمعی رخ داد میتوان به نشریه طنز استرالیایی The Shovel اشاره کرد. این نشریه در مطلبی طنز آمیز نوشت کانادا در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ برای تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا، برای به خاک مالیدن پوزه ترامپ، نام این دریاچه را به دریاچه هرمز تغییر داده است.
در نهایت، ماجرای دریاچه اونتاریو مثل صدها کنشِ تکانهای و کودکانه دونالد ترامپ نشان داد که دیپلماسی دنیا را نمیشود با ماژیک و ادعاهای توییتری تغییر داد. دریاچه اونتاریو هنوز در افکار عمومی جهان با همان اسم و هویت تاریخیاش سر جایش است و این اقدام ترامپ، فقط یک موج جهانی از سوژههای خندهدار و طنز برای کاربران اینترنت به جا گذاشت.
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