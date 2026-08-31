به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه کارنامه متقاضیان حاضر در جلسه از روز سوم شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (شماره ۲) از روز ۴ شهریور ۱۴۰۵ قابل دریافت است.

افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (شماره۲) و مطابق موارد زیر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌ های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.

ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محل‌ های مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس درج کنند.

داوطلبان مجاز پس از اطمینان از صحت رشته محل‌ های انتخابی خود می توانند در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم ( شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌ های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند. پس از تکمیل و تأیید نهایی رشته‌ های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.

وضعیت ارائه یا عدم ارائه خوابگاه از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.

وضعیت ارائه یا عدم ارائه خوابگاه از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

پژوهشکده مطالعات واژه گزینی/ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/ پژوهشگاه رنگ/ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ پژوهشگاه هوافضا/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری/ مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) شیراز: خوابگاه ندارند.

دانشگاه صنعتی همدان: دارای خوابگاه ملکی.

دانشگاه صنعتی کرمانشاه: فاقد خوابگاه ملکی.

پژوهشگاه مواد و انرژی: خوابگاه بصورت ملکی است.

دانشگاه سلمان فارسی کازرون: دارای خوابگاه استیجاری.

دانشگاه تفرش: به کلیه دانشجویان خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشگاه علم و فناوری مازندران: معرفی به خوابگاه خودگردان.

دانشگاه بجنورد: اسکان مطابق آیین نامه اجرایی سراهای دانشجویی است.

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر: دانشگاه فاقد خوابگاه است.

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل: معرفی به خوابگاه های خودگردان.

دانشگاه بناب: اعطای خوابگاه با اولویت بندی به دانشجویان انجام می شود.

دانشگاه شیراز: امکانات رفاهی صرفاً شامل دانشجویان دوره روزانه می شود.

دانشگاه صنعتی ارومیه: دانشگاه برای دانشجویان خوابگاه ملکی تخصیص خواهد داد.

دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی سوره: دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد.

دانشگاه کردستان: دانشگاه هیچگونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره): به دانشجویان دوره روزانه در حد امکان خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشگاه ارومیه: ارائه خوابگاه دولتی به پذیرفته شدگان دوره روزانه برای ۴ نیمسال اول تحصیل میسر است.

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی: با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه ها، تخصیص خوابگاه محدود است.

دانشگاه گلستان: دانشگاه به صورت محدود پذیرفته شدگان را به سراهای دانشجویی غیردولتی جهت اسکان معرفی می کند.

دانشگاه شاهد: به دانشجویان نوبت دوم و پردیس همچنین دانشجویان ساکن استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه صنعتی قم: دانشگاه دارای خوابگاه های استیجاری تحت نظارت است که بخشی از هزینه های آنها توسط دانشگاه تأمین می شود.

دانشگاه شهرکرد: محدودیتی در اختصاص خوابگاه به دانشجویان روزانه که امکان تردد روزانه ندارند صرفا برای سنوات مجاز وجود ندارد.

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان: به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می گیرد و به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه سمنان: به تمامی دانشجویان در سنوات مجاز (۴ نیمسال) خوابگاه ارائه خواهد شد. ملاک تعیین تعداد نیمسال سال ورود دانشجو است.

دانشگاه حکیم سبزواری: فقط به دانشجویان روزانه بر اساس فرم امتیازبندی و با توجه به ظرفیت موجود و محدود، خوابگاه واگذار خواهد شد.

دانشگاه دامغان: به کلیه پذیرفته شدگان در طول سنوات تحصیلی مجازخوابگاه ارائه خواهد شد. به متاهلین خوابگاه متاهلی تعلق خواهد گرفت.

دانشگاه تربت حیدریه: دانشگاه دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری (با تامین هزینه توسط دانشجو) به تعداد کافی برای خواهران و برادران است.

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: در صورت وجود امکانات به دانشجویان خوابگاه مجردی با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب واگذار خواهد شد.

دانشگاه جامع امام حسین (ع): به کلیه دانشجویان پسر غیربومی خوابگاه مجردی تعلق می گیرد و دانشگاه تعهدی برای خوابگاه دانشجویان دختر ندارد.

دانشگاه صنعتی شاهرود: به دانشجویان دوره روزانه در سنوات مجاز (۴ نیمسال) خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان: خوابگاه برای دانشجویان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوئیت ۴ تخته با امکانات فراهم است.

دانشگاه ملایر: به دانشجویان دوره روزانه تا ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه و دوره نوبت دوم تا ۴ نیمسال تحصیلی طبق قیمت مصوب خوابگاه خودگردان تعلق می گیرد.

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم: دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است، ولیکن متناسب با شرایط هر دانشجو از یک ترم تا دو ترم تحصیلی در خوابگاه استیجاری اسکان پیدا می کند.

دانشگاه هنر شیراز: دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و امکان ارائه و یا واگذاری خوابگاه ندارد. فهرست خوابگاه غیردولتی دارای مجوز از شورای نظارت در سایت دانشگاه قابل مشاهده است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: دانشگاه برای پذیرش دانشجویان پردیس خودگردان تعهدی برای خوابگاه ندارد. واحد گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای خواهران امکان فراهم کردن خوابگاه ندارد.

دانشگاه الزهرا(س) : به دانشجویان روزانه بومی (استان تهران و البرز) و دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویان روزانه صرفاً تا پایان ترم ۴ تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: به دانشجویان دوره روزانه با مسافت کمتر از ۸۰ کیلومتر، دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمی گیرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

دانشگاه یزد: به کلیه دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق می گیرد. طبق ضوابط سراهای متأهلی فراهم است. دانشجویی غیربومی است که مسافت محل سکونت او تا دانشگاه بیش از یکصد کیلومتر باشد.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: امکان حتمی استفاده از خوابگاه برای دانشجویان میسر نیست. لکن در حد امکانات موجود (درصورت وجود خوابگاه) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد.

دانشگاه فردوسی مشهد: خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ، دانشجویان شاغل، دانشجویان مهمان و دانشجویان انتقالی تعلق نمی گیرد. با توجه به محدودیت ظرفیت، دانشگاه هیچگونه تعهدی جهت اختصاص خوابگاه ندارد.

دانشگاه صنعتی قوچان: برای دانشجویان مرد، دارای خوابگاه ملکی با هزینه دولتی که از طرف صندوق رفاه اعلام می شود، به تعداد کافی است. برای دانشجویان زن دارای خوابگاه خودگردان (غیردولتی) با هزینه آزاد به تعداد کافی است.

دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع): واحد خواهران: خوابگاه دانشجویی در اختیار پذیرفته شدگان شهرستانی قرار خواهد گرفت. واحد برادران: در صورت فراهم بودن شرایط و وجود ظرفیت خالی، به متقاضیان خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشگاه صنعتی بیرجند: دانشجویان پسر در طول مدت تحصیل خود از خوابگاه های ملکی برخوردار هستند و دانشجویان دختر در سال نخست از خوابگاه ملکی استفاده کرده و در سنوات بعدی در خوابگاه های استیجاری دانشگاه اقامت خواهند داشت.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: با توجه به محدودیت های امکانات، تخصیص خوابگاه به دانشجویان روزانه برحسب اولویت رتبه ورودی خواهد بود. به دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز خوابگاه و امکاناتی رفاهی یارانه ای تعلق نمی گیرد.

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی: مطابق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان، مدت زمان بهره مندی از خوابگاه از شروع تحصیل برای دانشجویان روزانه غیربومی حداکثر چهار نیمسال است. خوابگاه به ساکنان شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز تعلق نمی گیرد.

دانشگاه میبد: به دانشجویانی که در فاصله ای بیشتر از شعاع ۱۰۰ کیلومتری دانشگاه سکونت داشته باشند، خوابگاه اختصاص می یابد. حتی دانشجویانی که ساکن شهرستان های استان یزد با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر از دانشگاه هستند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

دانشگاه فسا: دانشجویان پسر دارای خوابگاه های ملکی و دانشجویان دختر دارای خوابگاه استیجاری تحت نظارت دانشگاه هستند. خوابگاه خواهران شامل واحدهای دو خوابه بوده و به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان در صورت امکان واحدهای تک خوابه با ظرفیت کم تر تخصیص می یابد.

دانشگاه اصفهان: دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. اولویت اسکان با دانشجویان روزانه مجرد نوورود غیربومی است. دانشگاه تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس خودگردان، مجازی، انتقالی، مهمان و دانشجویانی دوره روزانه که مسافت محل زندگی شان تا دانشگاه اصفهان کمتر از ۱۰۰ کیلومتر است؛ ندارد.

دانشگاه جهرم: خوابگاه دانشجویان پسر به صورت ملکی و خودگردان، و خوابگاه دانشجویان دختر به صورت استیجاری و خودگردان تحت نظارت دانشگاه اداره می شوند. به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان پسر، خوابگاه ملکی و به دانشجویان دختر، در صورت امکان، خوابگاه با ظرفیت کمتر و اولویت تکخوابه تخصیص خواهد یافت.

دانشگاه علم و صنعت ایران: دانشگاه برای دانشجویان روزانه (تنها در چهار نیمسال) به تعداد محدود، خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان است. واحدهای شهرستان های نور و دماوند فاقد خوابگاه است. به دلیل محدودیت به دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.

دانشگاه نیشابور: دانشگاه صرفاً دارای خوابگاه ملکی با ظرفیت محدود و تنها برای دانشجویان روزانه است. دانشگاه هیچگونه خوابگاه استیجاری یا خودگردان تحت اختیار ندارد. با توجه به ظرفیت بسیار محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه، غیرشاغل و غیربومی (ساکن در شهرها و روستاهای با فاصله بالای ۷۰ کیلومتر از شهر نیشابور) تعلق می گیرد. خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم تعلق نمی گیرد؛ در صورت وجود ظرفیت، این امکان وجود خواهد داشت.

دانشگاه علامه طباطبایی: دانشگاه امکان اسکان دانشجویان نوبت دوم، پردیس خودگردان، میهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل را ندارد. به دلیل محدودیت ظرفیت به دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی خوابگاه تعلق نمی گیرد. حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هرنیمسال تحصیلی، است. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است و تعهدی در قبال اسکان در تعطیلات فروردین و تابستان ندارد.

دانشگاه تهران: خوابگاه دانشجویی فقط به دانشجویان روزانه غیربومی که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر باشند، تعلق می گیرد. حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی از شروع تحصیل ۴ نیمسال است. دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره های شهریه پرداز، پردیس های خودگردان، دانشجویان مهمان و انتقالی ندارد. پردیس البرز فاقد خوابگاه دانشجویی و سلف است. دانشکده فنی فومن امکان تأمین خوابگاه دانشجویی را نخواهد داشت.

دانشگاه گیلان: باتوجه به محدودیت ظرفیت، تنها امکان اسکان دانشجویان مجرد نوورود دوره روزانه غیربومی وجود دارد. اسکان با اولویت (پرداخت اجاره بها با نرخ مصوب در ابتدای هر نیمسال) انجام می گیرد. دانشگاه برای خوابگاه و تغذیه دانشجویان شهریه پرداز نوبت دوم و پردیس خودگردان، مجازی، دانشجویان انتقالی، میهمان، بورسیه سایر دستگاهها و دانشجویان شاغل، تعهدی ندارد. خدمات دانشجویی فقط در سنوات مجاز (۴ نیمسال تحصیلی) ارائه می شود. دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان فاقد خوابگاه است.

دانشگاه صنعتی مالک اشتر: دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) است. با توجه به محدودیتها، به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد. دانشگاه در مرکز تهران فاقد خوابگاه متاهلی است. مرکز شاهین شهر دارای خوابگاه مجردی است. به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می گیرد. فاقد خوابگاه متاهلی است. مرکز شیراز: فاقد امکانات خوابگاهی است.

دانشگاه صنعتی شریف: تامین خوابگاه صرفاَ برای دانشجویان روزانه غیربومی و به استثنای ساکنین شهرستان های توابع استان تهران و استان البرز امکانپذیر است. حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه چهار نیمسال تحصیلی است. از نیمسال پنجم به بعد خوابگاه واگذار نمی شود. متاسفانه به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه برای دانشجویان کدرشته های فاقد خوابگاه و بورسیه وجود ندارد. متقاضیان حائز شرایط استفاده از خوابگاه باید در بدو ورود نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر نیمسال تحصیلی را در ابتدای همان نیمسال به حساب صندوق رفاه پرداخت کنند.

دانشگاه زنجان: دانشجویان پذیرفته شده که جزء پنج درصد اول ورودی در رشته امتحانی (در کنکور و بدون احتساب سهمیه ها) هستند در سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از خوابگاه دولتی رایگان استفاده خواهند کرد و در باقیمانده سنوات مجاز تحصیل با تعرفه دولتی اسکان خواهند یافت. دانشگاه تا پایان ترم چهارم خوابگاه دولتی با تعرفه صندوق رفاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به تأمین و تخصیص خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد، این گروه در صورت تمایل می توانند از خوابگاه های خودگردان بخش خصوصی (در صورت وجود ظرفیت) با هزینه شخصی استفاده کنند. از ترم پنجم خوابگاه دولتی واگذار نخواهد شد و در صورت وجود ظرفیت در خوابگاه های خودگردان اسکان داده خواهد شد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

دانشگاه تربیت مدرس: دانشگاه در حدود امکانات خود تلاش خواهد کرد تا خوابگاه دانشجویی برای دوره روزانه را تامین کند.اولویت با دانشجویانی است که رتبه قبولی آنها بالاتر باشد. درصورت تأمین خوابگاه، دانشجویان حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی (با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب در ابتدای هر نیمسال)، حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت. دانشگاه در خصوص تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره های شهریه پرداز (پردیس، بین الملل شهریه پرداز، مجازی) و دانشجویان روزانه شاغل، بورسیه سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی و بومی ( ساکن استان تهران و البرز)، هیچگونه تعهدی ندارد. دانشگاه در شرایط فعلی تعهد خوابگاه متأهلی به همه دانشجویان متأهل را ندارد. متقاضیان خوابگاه متاهلی واجد شرایط، امکان دریافت وام کمک هزینه ودیعه مسکن، بر اساس ضوابط را خواهند داشت.

دانشگاه هنر اصفهان: دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و دارای خوابگاه استیجاری است و هزینه اسکان در سراهای دانشجویی در اختیار دانشگاه، هر ساله توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اولویت اسکان در سراهای دانشجویی دانشگاه شامل دانشجویان حائز رتبه های برتر هر رشته و دانشجویان جذب شده از طریق بورس دانش، بورس صنعت و افراد دارای شرایط خاص (تحت پوشش کمیته امداد، تحت پوشش بهزیستی وفرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد) با دریافت شهریه مصوب خواهد بود. در صورت وجود ظرفیت خالی اسکان سایر دانشجویان امکان پذیر است و هزینه آن هر ساله توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اسکان دانشجویان ساکن در شهرستان ها و روستاهای توابع با مسافت زیر ۱۰۰ کیلومتر در صورت وجود ظرفیت امکان پذیر است. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.

به گزارش مهر، سایر دانشگاه هایی که در فهرست قرار ندارند در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ شرایط خوابگاهی خود را اعلام نکرده اند. داوطلبان مجاز در صورت علاقمندی به دانشگاه مربوط و نیاز به خوابگاه باید به سایت دانشگاه مورد نظر و معاونت دانشجویی مراجعه کنند و از شرایط ارائه یا عدم ارائه خوابگاه مطلع شوند.