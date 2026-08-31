وحدت امت مقدمه مقاومت و تمدن نوین اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته وحدت، گفت: یکی از مهم‌ترین نکات این پیام، نگاه راهبردی به مسئله وحدت است؛ به این معنا که وحدت صرفاً به معنای کنار آمدن مذاهب اسلامی با یکدیگر نیست، بلکه شرط تحقق قدرت، عزت و آینده امت اسلامی است.

وی افزود: رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که وحدت مسلمانان در برابر کفر جهانی، یک راهبرد قرآنی و آموزه‌ای اصیل است و نمی‌توان آن را مسئله‌ای سطحی، مقطعی و صرفاً مربوط به مناسبت‌هایی مانند هفته وحدت دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: اگر بخواهیم پیام اصلی این رویکرد را در یک جمله بیان کنیم، باید گفت که وحدت در این نگاه، یک توصیه برای آرامش نیست، بلکه یک نقشه برای قدرت است.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه دشمن دقیقاً از همین نقطه آسیب‌پذیری امت اسلامی استفاده می‌کند، گفت: دشمن ابتدا اختلاف ایجاد می‌کند، سپس قدرت امت را تحلیل می‌برد و در نهایت زمینه سلطه خود را فراهم می‌کند.

استفاده دشمن از تفاوت‌ها برای جداسازی امت‌های اسلامی از هم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس عنوان کرد: دشمن همیشه از تفاوت‌های ما ضربه نمی‌زند؛ بلکه زمانی ضربه می‌زند که تفاوت‌ها را به دشمنی تبدیل کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین الزامات وحدت، شناخت سازوکار دشمن برای اختلاف‌افکنی است.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به مسئله فلسطین به عنوان یکی از محورهای مهم پیام رهبر انقلاب، گفت: فلسطین در این پیام تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه ترازوی سنجش صداقت وحدت اسلامی است.

فلسطین؛ ترازوی سنجش صداقت وحدت اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: اگر امت اسلامی در موضوع فلسطین نتواند به «ید واحده» تبدیل شود، سخن گفتن از وحدت در حد یک مفهوم تشریفاتی باقی خواهد ماند. وحدت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مسلمانان در برابر ظلم و تجاوز، منافع مشترک و سرنوشت مشترک خود را ببینند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به مخاطبان منطقه‌ای پیام رهبر انقلاب، بیان کرد: بخش مهم دیگر این پیام، خطاب به حکام کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس است؛ کشورهایی که باید در شناخت دشمن واقعی و تهدیدات اصلی منطقه بازنگری کنند.

وی ادامه داد: می‌توان اختلافات درون جهان اسلام را مدیریت کرد، اما دشمنی با اسلام و ملت‌های منطقه یک تهدید راهبردی است. اگر کشورهای اسلامی در تعریف تهدید دچار خطا شوند، ممکن است ظرفیت‌های خود را در مقابل یکدیگر قرار دهند و فرصت را در اختیار دشمن مشترک قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تشریح مسیر ترسیم‌شده در این پیام، گفت: این مسیر را می‌توان در سه مرحله اتحاد، دفاع متقابل و همکاری و هم‌افزایی خلاصه کرد؛ ابتدا باید از تنازع و چندپارگی عبور کرد، سپس کشورهای اسلامی اجازه ندهند دشمن هر کشور مسلمان را به صورت جداگانه هدف قرار دهد و در مرحله بعد ظرفیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف به اشتراک بگذارند.

از اتحاد تا تمدن؛ فرمول قدرت امت اسلامی

وی افزود: همکاری میان کشورهای اسلامی باید حوزه‌های امنیت، علم، ثروت، پیشرفت و مسائل مادی و معنوی را دربر بگیرد و هدف نهایی این روند، حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی باشد.

حجت الاسلام ولدان بیان کرد: می‌توان این فرمول را چنین ترسیم کرد که وحدت، قدرت مشترک، دفاع مشترک، همکاری و در نهایت تمدن اسلامی که این زنجیره نشان می‌دهد که وحدت هدف نهایی نیست، بلکه نقطه آغاز یک حرکت بزرگ تمدنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به آیه شریفه «أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» گفت: یکی از عمیق‌ترین محورهای این نگاه، بازگشت به همین اصل قرآنی است؛ اصلی که وحدت اسلامی را دارای دو ضلع قاطعیت در برابر دشمن و رحمت و برادری در داخل امت معرفی می‌کند.

وی افزود: اسلام نمی‌گوید در برابر دشمن مهربان باشید و همچنین نمی‌گوید با برادر مسلمان خود دشمنی کنید؛ قرآن به ما می‌آموزد که جای محبت و جای مقاومت را عوض نکنیم. امت اسلامی باید در برابر دشمن قاطع و در میان خود اهل رحمت، برادری و همدلی باشد.

ولدان همچنین با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه وحدت اظهار کرد: جامعه ایران نمونه‌ای از امکان تحقق همبستگی در یک جامعه اسلامی است؛ جامعه‌ای که با وجود تفاوت‌های قومی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌تواند بر اشتراکات هویتی و ملی خود تکیه کند.

دشمن‌شناسی؛ مقدمه وحدت و قدرت اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان گفت: اگر بخواهیم کل پیام رهبر انقلاب را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت دشمن‌شناسی، مقدمه وحدت است و وحدت، مقدمه قدرت امت است.

ولدان خاطرنشان کرد: می‌توان پیام هفته وحدت را در پنج کلیدواژه «وحدت، دشمن‌شناسی، قدرت، مقاومت و تمدن» خلاصه کرد؛ چراکه امت پراکنده طعمه دشمن است، امت متحد به قدرت تبدیل می‌شود، قدرت توان دفاع ایجاد می‌کند، دفاع مشترک زمینه همکاری را فراهم می‌کند و همکاری امت اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی باشد.