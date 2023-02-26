۱۳ اثر تاریخی خراسان جنوبی در تملک دستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاه وردی شامگاه شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: برای ایام نوروز ۱۴۰۲ در اماکن تاریخی شاخص استان راهنمای گردشگر با استفاده از نیروهای بسیجی مستقر میشود.
به گفته وی بیش از ۷۵ میلیون تومان برای بهکارگیری راهنمای گردشگری در نوروز مورد نیاز است و هزینه برپایی بازارچههای صنایع دستی ۹۵ میلیون تومان برآورد شده است که باید سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی در این مورد به ما کمک کند.
وی از برپایی نوروزگاهها در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: برای برپایی نوروزگاه ها به ۴۴ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
به گفته وی ۱۳ بنای تاریخی در شهرستانهای بیرجند، فردوس و بشرویه باید در نوروز ۱۴۰۲ برای بازدید مسافران بازگشایی شود که بازدید از این اماکن به دلیل اینکه در اختیار دستگاههای دیگر است، در شرایط فعلی فراهم نیست که ۹ مورد آن در بیرجند است.
وی از راهاندازی ۵۸ بازارچه صنایع دستی برای نوروز ۱۴۰۲ در استان خبر داد که در قالب ۵۸۳ غرفه تولیدات صنایع دستی استان را برای فروش عرضه خواهند کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، برنامههای سفر نوروز امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر خواهد بود که در این راستا تشکیل ۱۲ کمیته در ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی انجام شده است.
شاه وردی تاکید کرد: مسئولان همه کمیتهها موظفند اقدامات انجام شده را به شکل آمار روزانه در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا) ثبت کنند.
به گفته وی کرونا در نوروز امسال مانعی برای سفر نیست و از ۱۵ اسفند ماه سال جاری سفرها آغاز میشود.
وی با تاکید بر اینکه ایمنسازی راهها و اجرای کمپین ۶۰، ۳۰ هم باید توسط کمیته حمل و نقل در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ادامه داد: شهرداریها دو چادر در هر کمپ برای نماز جماعت و نماز اول وقت نصب کنند.
وی اضافه کرد: باید بنرهای راهنما، برگزاری بازیهای بومی و محله و مراسم آئینی در روستاهای هدف گردشگری انجام شود.
شاه وردی گفت: بر اساس آسیبشناسی صورت گرفته از سالهای گذشته بعضی از نقاط گردشگر پذیر استان در پیک سفر دچار کمبود مواد غذایی میشوند که با برپایی نمایشگاههای تخصصی ارزاق در شهرها و روستاها و همچنین توزیع اقلام اساسی در این ایام برای تنظیم بازار انجام شود.
وی خواستار ارائه فهرست کشیک داروخانهها و پزشکان شد و تصریح کرد: موزه دانشگاه بیرجند و گنجینه محیط زیست برای استفاده مسافران در نوروز باید باز باشد.
شاه وردی با بیان اینکه کمیته نظارت بر نمازخانهها، مساجد و سرویسهای بهداشتی امسال برای اولین بار در ستاد اجرایی خدمات سفر راه اندازی شده است، افزود: با انجام این کار از ظرفیت روحانیون داوطلب برای برپایی نماز جماعت در فضاهای گردشگری باید استفاده شود.
به گفته وی از ابتدای امسال بر اساس گزارش انتظامی استان ۳۶ هزار و ۶۳۵ نفر از مرز زمینی ماهیرود وارد استان خراسان جنوبی شدهاند.
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