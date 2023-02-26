گروه جهادی راهیان شهادت برای عید فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی «راهیان شهادت» به یاد اسماعیل احمدی یکی از جهادگران فقید، فراخوان ثبت نام داد. این اردوی جهادی به مقصد استان سیستان و بلوچستان شهرستان دلگان برگزار میشود.
طبق اینفراخوان از علاقهمندان به شرکت در اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ در تخصصهای عمرانی کاشی کاری، آرماتور بندی، بنایی، تأسیسات، فرهنگی، پزشکی، تبلیغی، آموزشی و رسانه ثبت نام به عمل میآید.
اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۲ از ۲۲ اسفند تا سوم فروردین ۱۴۰۲ برگزار شده و علاقه مندان میتوانندجهت ثبت نام با شمارههای: برادران: ۰۹۱۲۴۲۳۶۴۳۵و خواهران: ۰۹۳۶۶۵۵۰۵۱۵ تماس بگیرند.
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