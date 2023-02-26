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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

علی رغم روند موفق نماینده قزوین در لیگ دسته یک صورت گرفت؛

گلایه سرمربی شمس آذر از نمایندگان قزوین در مجلس

گلایه سرمربی شمس آذر از نمایندگان قزوین در مجلس

قزوین- سرمربی تیم فوتبال شمس آذر از نمایندگان مردم قزوین در مجلس و برخی مدیران استان گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین با گلایه از برخی مدیران استان قزوین و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این تیم نماینده مردم قزوین در فوتبال ایران است و طبیعتاً به دنبال افتخار آفرینی برای این مردم خواهد بود.

وی افزود: در هفته‌های اخیر شاهد حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جمع بازیکنان تیم بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر عنوان کرد: حمایت مدیران استان از این تیم می‌تواند انگیزه‌ها را برای صعود به لیگ برتر بیشتر کند و امیدواریم این حمایت‌ها چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی انجام شود.

وی با گلایه از نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس حتی یک بار هم به این تیم سر نزده‌اند و این جای تعجب دارد.

دقیقی بیان کرد: این تیم نماینده مردم قزوین و تیم محبوب این شهر است و در برابر بزرگترین تیم‌های ایران که سابقه درخشش در لیگ برتر و سطح اول فوتبال ایران را دارند و حتی سابقه حضور در مسابقات آسیایی را داشته‌اند ایستاده و این اتفاق کمی نیست.

وی در پایان یادآور شد: شمس آذر یک باشگاه خصوصی است که این انتظار وجود دارد که همه مسئولین استان به فکر حمایت از ان باشند.

کد مطلب 5719754

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