به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: رضایتمندی حداکثری مسافرین جادهای با بهبود ایمنی و ارتقای سطح خدمات سفر از اصلی ترین اهداف اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۲ است.
وی، گفت: اجرای طرح نوروز ۱۴۰۲ با هدف رضایتمندی حداکثری مسافرین جادهای با بهبود ایمنی و ارتقای سطح خدمات سفر برگزار میشود.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان، ادامه داد: طرح جابجایی مسافرین نوروزی سال ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مدت ۲۱ روز اجرا میشود.
عبدی، به زمان بندی پیش فروش بلیت اشاره کرد و افزود: پیش فروش غیرحضوری بلیت اینترنتی از اول اسفندماه و به صورت توأمان (حضوری و اینترنتی) از هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ با ارائه حداکثر ظرفیت اجرایی و عملیاتی میشود.
وی، به اقدامات معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان لرستان در طرح نوروزی ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: تشکیل قرارگاه ستاد نوروزی در اداره کل، تعیین کشیک ادارات شهرستان با محوریت ستاد اداره کل، تشکیل جلسات هماهنگی و تعاملات لازم با دستگاههای ذیربط مانند پلیس راه، هواشناسی، هلال احمر، اورژانس و …، برنامه ریزی در راستای بهره برداری از حداکثر ظرفیت و توان ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر، هماهنگی با تشکلهای صنفی بخش حمل و نقل مسافر به منظور تأمین ناوگان کشیک در مواقع لزوم، حضور مستمر و فعال دفاتر نمایندگی سازمان در پایانههای مسافری و رسیدگی به امور محوله و افزایش نیرو و ساعات کار، پیگیری ایمن سازی مسیرهای پر تردد و… از جمله اقدامات است.
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان، پیگیری و نظارت مستمر بر ابلاغ دستورالعملهای رعایت پروتکلهای بهداشتی بیماری کرونا، انجام اقدامات لازم در خصوص نظارت بر سطح خدمات شرکتهای مسافربری و بازدید مستمر از شرکتهای حمل و نقل در راستای شناسایی و رفع نواقص، حضور مستمر مدیران فنی و نظارت بیشتر بر ناوگان تحت پوشش شرکتها به خصوص در هنگام اعزام سفر، معرفی متصدیان و مهمانداران تحصیل کرده و خوش برخورد در راستای تکریم مسافرین، پاسخ دادن سریع به پیشنهادات، انتقادات و شکایات مسافرین و برخورد قاطع با شرکتها و رانندگان متخلف و معرفی آنها به کمیسیونهای فوق العاده رسیدگی به تخلفات، انجام محاسبات نرخ کرایه و اعلام به شرکتهای حمل و نقل مسافر و اطلاع رسانی لازم از طریق صدا و سیما و سایر رسانههای جمعی، هماهنگی لازم با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سطح استان مبنی بر تأمین و تخصیص به موقع سوخت در جایگاهها، بازدید مستمر از مجتمعهای خدماتی- رفاهی، پیگیری لغو همه کارگاههای عمرانی در سطح و حریم راهها از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، انجام اقدامات لازم در خصوص تجهیز خوابگاههای رانندگان، برقراری محدودیت جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری و بازدید مستمر از مراکز معاینه فنی از دیگر اقدامات این معاونت است.
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