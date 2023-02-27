خبرگزاری مهر - گروه استانها: متروی کرج صبح دوشنبه بعد از ۱۶ سال از کلنگزنی با حضور وزیر کشور به صورت آزمایشی به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم ایستگاه فاز یک از ۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی خط ۲ قطار شهری کرج به طول حدود ۵.۵ کیلومتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد.
رام قطار، هفت واگنی است و سرخط مسافرگیری آن نیم ساعت یکبار است که به مرور زمان این مدت زمان کاهش خواهد یافت.
راه اندازی مترو کرج به صورت آزمایشی
خلیل کوزه کنانی، رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج در آئین افتتاح بخشی از خط ۲ قطار شهری کرج (ایستگاه آیت الله طالقانی تا ۴۵ متری گلشهر) که با حضور وزیر کشور، استاندار البرز و مدیران شهری برگزار شد، بیان کرد: پس از گذشت ۲۰ سال با تلاش مجموعه مدیریت شهری کرج توانستیم مترو کرج را به صورت آزمایشی راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه شهر کرج به عنوان ششمین شهر کشور مترو افتتاح میکند، گفت: در حال حاضر با یک رام قطار اولویت فاز یک خط دو قطار شهری کرج در دو ایستگاه ۴۵ متری گلشهر و آیت الله طالقانی به صورت آزمایشی راهاندازی شد.
کوزه کنانی با بیان اینکه پروژه قطار شهری کرج در برنامههای دراز مدت بابت خط دو نیاز به ۱۰ رام قطار دارد، افزود: همچنین در برنامههای کوتاه مدت برای اتصال به ایستگاه شهید سلطانی نیاز به تهیه سه رام قطار به صورت CBU است.
وی عنوان کرد: با توجه به تحریمهای ظالمانه استفاده از روش CBU و خرید کامل قطار میتواند راهگشا باشد.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج با اشاره به اینکه برای اتصال ایستگاه آیت الله طالقانی به ایستگاه شهید سلطانی چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است، ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت بتوانیم ایستگاههای بیشتری در سطح شهر راه انداری کنیم.
کوزه کنانی در پایان بیان کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوا و گره ترافیکی، خط دو قطار شهری کرج میتواند با تزریق مالی و کار هدفمند، شهروندان را ظرف حدود ۱۲ دقیقه به مقصد برساند.
ادامه توسعه قطار شهری کرج به حمایتهای دولتی نیاز دارد
مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز در این مراسم خاطر نشان کرد: همه تلاش ما در حوزه مدیریت شهری، اتصال پروژه مترو به ایستگاه شهید سلطانی و در ادامه مترو تهران است که تلاش میکنیم تا پایان دوره ششم شورای شهر کرج به صورت کامل محقق شود.
وی با اشاره به نیاز پروژه قطار شهری کرج به حمایتهای دولتی خاطرنشان کرد: قطعاً با حمایت دولت محترم در آینده نزدیک شاهد تکمیل پروژه قطار شهری کرج خواهیم بود.
شهردار کرج گفت: افراد زیادی در این سالها برای راه اندازی این پروژه تلاش کردند، حدود پنج سال هم این پروژه راکد مانده بود اما با حمایت اعضای شورای شهر ششم این اتفاق بالاخره رخ داد و امروز شاهد راه اندازی آزمایشی ایستگاه آیت الله طالقانی تا ۴۵ متری گلشهر هستیم.
ساخت ۳۴۰ کیلومتر خط ریلی مترو
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز با بیان اینکه شرایط کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان البرز به ویژه شهید مدافع امنیت سید روح الله عجمیان و تبریک به مردم به دلیل بهره مندی از قطار شهری و با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته برای بهره برداری از این امکان مهم حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج اظهار کرد: قطار شهری کرج از مطالبات اساسی مردم کلانشهر کرج است که بخشی از آن مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه روحیه انقلابی و جهادی کارگزاران نظام در استان البرز قابل تقدیر است، ادامه داد: امید است با همت و روحیه انقلابی و جهادی کارگزاران نظام در استان در کمتر از دو سال مجموعه خط دو قطار شهری کرج برای استفاده مردم مهیا شود.
وزیر کشور با بیان اینکه با تلاش نیروهای دلبسته به ایران و نظام و کار جهادی بهبود مییابد، تصریح کرد: تاکنون در مجموع ۳۴۰ کیلومتر خط ریلی قطار شهری با بیش از ۲۳۰ ایستگاه در شهرهای کشور اجرا شده است، اکنون نیز بیش از ۲۰۰ کیلومتر دیگر خط قطار شهری با ۱۳۷ ایستگاه در کشور مصوب داریم که پیش بینی میشود بخش عمده این خطوط در دولت سیزدهم به ثمر برسد.
وی گفت: استان البرز استانی راهبردی و استراتژیک است که بخش قابل توجهی از بار و مسئولیت پایتخت را بر دوش دارد.
وحیدی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای احداث خط ۲ قطار شهری کرج در سالهای گذشته تاکنون بیان کرد: این پروژه عظیم تاکنون ۲ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی در قالب بودجه نقدی و اوراق صرف آن شده که سال آینده نیز اعتبار خوبی برای ادامه پروژه خواهیم داشت.
وی از تلاش استاندار البرز، شورای شهر و شهردار کرج به خاطر تکمیل بخشی از خط ۲ قطار شهری کرج قدردانی کرد و افزود: تاکنون در مجموع ۱۵ کیلومتر از تونل خط ۲ قطار شهری کرج حفاری شده و این پروژه از سال گذشته تاکنون شتاب گرفته است.
وزیر کشور با بیان اینکه استان البرز و کلانشهر کرج با توجه به همسایگی با تهران از اهمیت بالایی برخوردار هستند، گفت: امروز بخشی بار پایتخت بر دوش همسایه غربی آن است.
وی با اشاره به توطئههای مختلف دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی به ویژه در آشوبهای چند ماه گذشته گفت: دشمنان با روشهای مختلف در تلاش هستند تا به ملت ایران آسیب وارد کنند اما با هوشیاری و اتحاد مردم و مسؤولان در یوم الله ۲۲ بهمن پاسخ کوبنده دریافت کردند.
وحیدی افزود: امروز فعالیتهای سازندگی و اقتصادی دولت با سرعت در کشور دنبال میشود و ما در زمینههای صنعتی و صادراتی آمارهای بسیار خوبی داریم.
وی متذکر شد: دشمنان در آشوبها و اغتشاشات تیرشان به سنگ خورد اما در تلاش هستند تا فشارها را از حوزههای اقتصادی وارد کنند که با همدلی و ایستادگی ملت ایران شکست خواهند خورد.
تکمیل ۲ پروژه عمرانی کرج نیازمند حمایت دولت است
علی قاسمپور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز با اشاره به مشکلات مالی این کلانشهر اظهار کرد: تکمیل قطار شهری و بزرگراه شمالی کرج نیازمند حمایت بیشتر دولت است.
وی با اشاره به افتتاح آزمایشی قطعه نخست خط ۲ قطار شهری کرج افزود: بزرگراه شمالی کرج که هزینه آن بر شهروندان این کلانشهر تحمیل شده در واقع یک مسیر ملی برای تردد ساکنان استانهای مختلف کشور از جمله تهران است.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: تکمیل این پروژه با کمک دولت نقش اساسی در روان سازی ترافیک استان البرز دارد.
قاسم پور با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای احداث خط ۲ قطار شهری کرج گفت: شورای ششم در حالی این پروژه را تحویل گرفت که سیستم برق پروژه تکمیل نبود و قطارها در تهران بودند.
دهه فجر ۱۴۰۲ قطار شهری کرج به ایستگاه شهید سلطانی میرسد
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز در مراسم افتتاحی فاز یک خط دو قطار شهری کرج که با حضور وزیر کشور در ایستگاه ۴۵ متری گلشهر برگزار شد، ضمن تبریک به شهروندان کلانشهر کرج و گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهار کرد: امید باقی خطوط قطار شهری کرج تا پایان دولت محترم سیزدهم تکمیل شود و در اختیار مردم شریف کرج قرار گیرد.
وی ادامه داد: راه اندازی قطار شهری کرج مرهون تلاشها و پیگیریهای تمامی مدیران ادوار گذشته تاکنون است که قدردان همت والای این عزیزان هستیم.
عبداللهی گفت: خدا قوت ویژهای به شورای انقلابی ششم میگوئیم که این مطالبه مردمی را به سرانجام رسانند.
وی افزود: کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کرج پس از ۲۰ سال به امکان مهم قطار شهری در راستای توسعه حمل و نقل عمومی که نشانگر عزم توسعه یافتگی در کشور است، رسید.
استاندار البرز گفت: کرج ۶ خط مترو دارد که در حال حاضر بخشی از خط دو مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز ۶.۵ کیلومتر شامل دو ایستگاه برای استفاده مردم آماده شد.
وی افزود: با برنامهریزی دقیق و بر اساس تعهدات پیمانکار مربوطه تا دهه فجر ۱۴۰۲ به ایستگاه شهید سلطانی خواهیم رسید.
عبداللهی گفت: درصدد هستیم که این امکان را تا داخل شهر فردیس ادامه دهیم تا شهر پرجمعیت فردیس نیز از گرههای ترافیکی درون شهری رها شود که بخش بالایی از تحقق این امر در گرو تعامل شهرداریهای مربوطه است.
وی افزود: استان البرز از سال ۸۹ به عنوان استان مصوب شده و با توجه به اینکه اعتبارات زیرساختهای لازم در زمان استان شدن آن تأمین نشده، افق مشخصی برای جبران کمبودها ترسیم کردهایم.
استاندار البرز گفت: به مردم ثابت میکنیم که اگر زیرساختها و کمبودها تاکنون انباشته شده و حل نشده، ارادهای نبوده و از این پس با برنامهریزیهای دقیقی که صورت گرفته، شاهد تحولات محسوسی در ارتقا زیرساختهای استان خواهیم بود.
وی با اشاره به اقدامات بزرگی که در استان البرز رقم خورده و در دستور کار قرار دارد، افزود: به لطف نیروهای خدوم و ولایت مدار ملی و استانی این اهتمام را داریم که رضایتمندی مردم را کسب کنیم.
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