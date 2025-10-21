خلیل کوزه‌کنانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به راه‌اندازی اولویت‌های اول (از ۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی) و دوم (از چهارراه طالقانی تا پایانه شهید سلطانی)، عملیات اجرایی اولویت سوم (از ۴۵ متری گلشهر تا میدان خوارزمی) نیز با شتاب و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است.

وی افزود: برنامه ساخت ادامه مسیر تا کمالشهر با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و اکنون سازه سه‌راهی پایانه به‌عنوان یکی از نقاط راهبردی پروژه به پیشرفت ۵۵ درصدی رسیده است. با تحویل زمین دپو، روند توسعه و گسترش خط ۲ با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی کرج خاطرنشان کرد: پروژه خط ۲ مترو کرج چه در بخش‌های راه‌اندازی شده (پل فردیس تا ۴۵ متری گلشهر به طول ۱۲ کیلومتر) و چه در بخش‌های در دست اجرا تا کمالشهر، بدون وقفه در حال احداث، ریل‌گذاری و تجهیز است.

کوزه‌کنانی تأکید کرد: پیشرفت مداوم پروژه حاصل تلاش شبانه‌روزی مهندسان و نیروهای متخصص داخلی است و با تمام توان، پیگیر تکمیل و بهره‌برداری کامل از این خط حیاتی برای شهروندان است.