تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی گیلان به ۷۰ نفر رسید

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به بستری ۲۳ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته در گیلان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.
وی افزود: وضعیت ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا بدحال گزارش شده که برای دریافت خدمات درمانی بیشتر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند.
مهرابیان اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار مبتلا به کرونا نیز پس دریافت خدمات درمانی بهبود یافته و از بیمارستانهای گیلان مرخص شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به خطر شیوع سویههای جدید کرونا اشاره کرد و ادامه داد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از ماسک ضرورت دارد.
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