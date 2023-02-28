نخستین پس لرزه اختلافات در کابینه «بی بی»/ «ماعوز» سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المیادین، «آوی ماعوز» رئیس حزب «نوعام» و معاون وزیر در دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی استعفای خود را به بنیامین نتانیاهو تحویل داد، اما اعلام کرد به وظایف خود به عنوان یکی از اعضای ائتلاف دولتی ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، ماعوز در اعتراض به کاهش قدرت نفوذ و فقدان اختیارات توافق شده در زمان تشکیل دولت ائتلافی، از مقام دولتی خود کناره گیری کرده است.

رئیس حزب «نوعام» در مورد این استعفا گفت: متأسفانه متوجه شدم که قصد جدی برای اجرای توافقنامه ائتلاف به منظور حفظ هویت ملی یهود وجود ندارد.

شایان ذکر است که حزب مذهبی افراطی نوعام یک کرسی در کنست رژیم صهیونیستی دارد که توسط خود ماعوز اشغال شده است.

این در حالی است که استعفای ماعوز نخستین شکاف در کابینه نتانیاهو محسوب می‌شود و در شرایطی اتفاق افتاده است که بیانیه‌هایی از سوی حزب (قدرت یهود) به ریاست «ایتمار بن گویر» مبنی بر تهدید به استعفا از دولت در صورت ادامه آنچه سیاست «سازش با فلسطینی‌ها» خوانده‌اند، صادر شده است.

اختلافات در داخل رژیم اشغالگر علیه لایحه اصلاح سیستم قضائی کابینه نتانیاهو به ویژه از زمانی که کمیته قانونی کنست چند روز پیش در اولین قرائت دو ماده این طرح را تصویب کرد، شدت گرفته است.