ماجرای ارسال هدیه برای فرزندان اعضای شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی بودجه مناطق شهرداری تهران به اختصاص بودجه به برخی خانه‌ها موزه‌ها انتقاد کرد و گفت: برخی گمان می‌کنند بودجه شهرداری تهران مهریه مادر و یا ارثیه پدرشان است.

وی با اشاره به اینکه مردم با سختی عوارض می‌دهند، گفت: در یکی از مناطق مادر و پدر شهید کفش‌شان را نشان دادند و گفتند: پاره است؛ نداریم برای عوارض پایدار شما برای بردن زباله پول بدهیم؛ انسان شرمنده می‌شود.

کاشانی با بیان اینکه در این شرایط یک سری افراد مانند انگل روی بودجه شهرداری نشسته اند؛ گفت: چرا ماهی گرفتن را یاد نمی‌گیرید؟.

حبیب کاشانی بعد از این سخنان از سوی سایر اعضا مورد خطاب واقع شد که نام این خانه موزه‌ها را عنوان کردند که مهدی چمران گفت: ایشان خانه موزه دکتر حسابی در منطقه یک را می‌گویند.

کاشانی در ادامه سخنان چمران اظهار کرد: در این خانه موزه‌ها یادداشت‌ها را بر روی برگه‌های هشتاد گرمی با سربرگ طلایی می‌نویسند، برگه‌ای که رئیس جمهور هم روی آن نمی‌نویسد.

وی در ادامه انتقاد خود، گفت: برای اینکه این اعتبار هر ساله در بودجه شهرداری مناطق قرار گیرد، برای فرزند من و شما هدیه تهیه و ارسال می‌کنند.