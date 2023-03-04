ساختمان های مستهلک و قدیمی در مازندران شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیخانی شامگاه شنبه در نشست کارگروه ساختمان‌های ناایمن مازندران، با بیان اینکه، بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن، فرونشست ساختمان‌ها و اطفا حریق در دستور کار وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، اظهار کرد: همه استان‌های کشور مکلف به تحقق سطح بالای ایمنی ساختمان‌ها هستند و بر اساس برنامه، مازندران نیز برای تحقق اهداف خود را آماده کرده است.

وی با اشاره به اینکه شیوه نامه وزارت کشور ابلاغ شد و در استان پس از بومی سازی از بعد فنی و تخصصی، شیوه نامه استانی تهیه شد، افزود: ساختمان‌های ناایمن موضوع مهمی است که به نحو جدی به آن توجه شود چون به ایمنی شهر و جان مردم سرکار دارد.

معاون عمرانی استاندار مازندران یادآورشد: به دنبال ساز و کاری هستیم که در همه شهرها طرح اجرا شود و فاز نخست با شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ساختمان‌های مهم است.

علیخانی با بیان اینکه از لحاظ طبقات و حجم جمعیتی که در ساختمان‌ها قرار دارند شناسایی می‌شوند، خاطرنشان کرد: ساختمان‌هایی که پرریسک از لحاظ فنی و مهندسی و مستهلک یا پر عمر هستند و قابلیت‌های لازم را از لحاظ سازه‌ای از دست دادند و احتمال فرونشست دارند، شناسایی و معرفی شوند.

وی از شهرداری‌های استان خواست تا همکاری لازم را برای اجرای طرح داشته باشند و گفت: لیست ساختمان‌های نا ایمن شهرستان‌ها به کارگروه ساختمان‌های ناایمن استان برای تعیین تکلیف ارسال شود تا برای مستحکم سازی و بهبود ساختمان جهت دستیابی به مقررات ملی ساختمان و رساندن به مرحله ایمن سازی تصمیم گرفته شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه کمیته شهرستان‌ها پایش رصد و شناسایی اقدام کنند، تصریح کرد: ساختار این کمیته‌ها تبیین شد و شرح و وظایف همه بخش‌ها نیز مشخص است و انتظار می‌رود تا تصویر کلی نقاط قوت و ضعف شهرها و موضوعات خاص اعلام گردد.

علیخانی با بیان اینکه رصد، پایش و کنترل ساختمان‌های ناایمن شهرهای بزرگ در مرحله نخست انجام می‌شود و در مرحله بعدی نیز همه شهرها در دستور کار قرار دارد، افزود: در کنار توجه به مقررات ملی ساختمان و موضوعاتی که با ایمنی ساختمان سرکار دارد، به موضوعات اجتماعی و فرهنگی این طرح نیز توجه می‌شود.